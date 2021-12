Κόσμος

Τσαβούσογλου: Κανείς δεν μπορεί να μπει στην υφαλοκρηπίδα μας

Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, από το βήμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.



ΗΠΑ και Κατάρ δεσμεύτηκαν να μην μπουν στην «υφαλοκρηπίδα» τη Τουρκίας, υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφερόμενος στις έρευνες της κοινοπραξίας ExxonMobil-Qatar Energy μετά την αδειοδότησή τους στο τεμάχιο 5 της κυπριακής ΑΟΖ.

Στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι “όσον αφορά τη συμφωνία που υπογράφηκε από το Κατάρ και την Exxon, κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην υφαλοκρηπίδα μας χωρίς την άδειά μας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι”. “Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στις περιοχές που αδειοδοτούνται από την ΤΔΒΚ χωρίς την άδειά μας. Επομένως, σε αυτή τη συμφωνία στο τεμάχιο 5 και οι δύο χώρες - η Αμερική και το Κατάρ - έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα μπουν στην υφαλοκρηπίδα μας. Η ΤΔΒΚ και οι Τ/κ έχουν επίσης δικαιώματα σε όλο τον πλούτο γύρω από την Κύπρο. Γι` αυτό λέμε ότι θα συνεχίσουμε το εργασίες μας για τον τ/κ λαό στις περιοχές που αδειοδοτούνται από την ΤΔΒΚ μέχρι να υπάρξει δίκαιη κατανομή”, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός, όπως μεταδίδει το ant1.com.cy.

«Δεν υποχώρησα στο Κραν Μοντανά»

Για το Κυπριακό, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι “μια λύση στην Κύπρο μπορεί να είναι δυνατή μόνο με την αναγνώριση της ύπαρξης της «ΤΔΒΚ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος. Πρόσθεσε ότι “η Τουρκία και η ΤΔΒΚ συνεχίζουν να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στο πεδίο της δράσης και στο τραπέζι για να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο”. «Φέτος, η Ελλάδα και οι Ε/κ προσπάθησαν έξι φορές να στείλουν ερευνητικά πλοία με σημαία τρίτης χώρας στην υφαλοκρηπίδα μας και κάθε φορά τα αποτρέπαμε χάρη στην επαφή μας με τις αρμόδιες χώρες και την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στο πεδίο της δράσης. Όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε έτοιμοι για όλα» ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

Υποστηρίζοντας ότι μια λύση στην Κύπρο θα είναι δυνατή μόνο με την αναγνώριση της ύπαρξης της του ψευδοκράτους και των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των Τ/κ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι “δεν χρειάζεται να κάνουμε άχρηστες προσπάθειες επαναλαμβάνοντας τις δοκιμασμένες φόρμουλες” και ότι “η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τ/κ λαού θα πρέπει να αναγνωριστεί πριν ξεκινήσει μια νέα διαπραγμάτευση”.

Για το Κραν Μοντανά είπε ότι ο ίδιος δεν έκανε καμία υποχώρηση στο θέμα των εγγυήσεων και του στρατού. “Όταν έφτασα για πρώτη φορά στο Κραν Μοντανά είπα ότι ούτε στο όνειρό τους να μην ελπίζουν σε μηδενικές εγγυήσεις και μηδέν στρατό. Μάλιστα είπα ότι ‘αν κάποιος κάνει τέτοια όνειρα, ας ξυπνήσει’. Το ίδιο λέμε και σήμερα”, ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ενώ απαντώντας σε βουλευτή της αντιπολίτευσης περί υποχώρησής του στο Κραν Μοντανά, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι “ο Τσαβούσογλου δεν συμβιβάστηκε ποτέ τις εγγυήσεις και την ασφάλεια. Εσείς λέτε ότι έκανα παραχωρήσεις. Δυστυχώς, θα συμφωνήσω με την ελληνική πλευρά σε αυτό το θέμα”.

