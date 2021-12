Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γλυφάδα: Νέο mega Εμβολιαστικό Κέντρο (εικόνες)

Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί καθημερινά 1.500-1.800 πολίτες.

Εγκαινιάστηκε σήμερα το μεσημέρι το νέο mega Εμβολιαστικό Κέντρο στη Γλυφάδα, παρουσία του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου και του προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) Αντώνη Αυγερινού.

Το νέο mega Εμβολιαστικό Κέντρο, το οποίο στελεχώνουν υγειονομικοί και λοιπό προσωπικό από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τις Ένοπλες Δυνάμεις, διαθέτει 16 εμβολιαστικές γραμμές και θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί καθημερινά 1.500-1.800 πολίτες.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας επιτάχυνσης των εμβολιασμών και της άμεσης εξυπηρέτησης των ολοένα και αυξανόμενων ραντεβού, από τις 18 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν 24 επιπλέον εμβολιαστικές γραμμές στο mega Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής των εγκαινίων έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ: «Είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα πάλι βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη προσέλευση συμπολιτών μας για την πρώτη, αλλά και για την αναμνηστική δόση του εμβολίου, καθώς επίσης και ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τα παιδιά.

Είναι ξεκάθαρο πλέον- το δείχνουν όλα τα στοιχεία- ότι η άμυνά μας απέναντι στην πανδημία είναι το εμβόλιο.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου και τον Γενικό Γραμματέα Μάριο Θεμιστοκλέους, που έχει αναλάβει όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά ειδικά τον Ερυθρό Σταυρό και τον πρόεδρό του τον κ. Αυγερινό για τη στελέχωση αυτού του mega Εμβολιαστικού Κέντρου.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στους αριθμούς των εμβολιασμών είμαστε πιο ψηλά απ’ ότι ήμασταν την περασμένη άνοιξη και ότι πλέον θωρακιζόμαστε.

Αναφορικά με την πανδημία, τώρα έχουμε αισιόδοξα μηνύματα ότι είμαστε σε ύφεση. Πρέπει, όμως, να είμαστε προετοιμασμένοι, ώστε σε οποιαδήποτε άλλη έξαρση να είμαστε οχυρωμένοι και η εμβολιαστική μας κάλυψη να είναι πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στον οποίο ήδη βρισκόμαστε, και να προστατέψει και εμάς, τον καθένα ατομικά, αλλά και τη Δημόσια Υγεία.

H δυναμική του mega Εμβολιαστικού Κέντρου είναι στα 1500-1800 ραντεβού την ημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη κάλυψη για την περιοχή και με δεδομένο ότι διαθέτει εμβόλια συγκεκριμένης εταιρείας, της Moderna, τα οποία δεν υπάρχουν σε πολλά άλλα εμβολιαστικά κέντρα, θεωρούμε ότι θα υπάρχει προσέλευση και από άλλες περιοχές.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι λειτουργούν και πάλι σε πλήρη ανάπτυξη τα mega Εμβολιαστικά Κέντρα, καθώς πλέον τα ραντεβού, όπως με ενημερώνει καθημερινά ο Γενικός Γραμματέας, φτάνουν σε μεγάλους αριθμούς και εμείς ως Πολιτεία έχουμε δεσμευτεί ότι μπορούμε να τα εξυπηρετούμε άμεσα. Αυτό το Εμβολιαστικό Κέντρο βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση».

ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: «Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει υπό την ευθύνη του τη λειτουργία των mega Εμβολιαστικών Κέντρων, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που μας δίνει περισσότερα από 500 στελέχη για τη λειτουργία τους.

Εδώ, στο mega Εμβολιαστικό Κέντρο Γλυφάδας έχουμε στη συντριπτική πλειονότητα στελέχη από τον Ερυθρό Σταυρό και τα υπόλοιπα είναι από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υφυπουργό, τον κ. Χαρδαλιά, τον Αρχηγό του Στρατού και βεβαίως τον Δήμαρχο Γλυφάδας που ανταποκρίθηκε αμέσως και σε πολύ λίγο χρόνο μας παρέδωσε το χώρο, έτσι ώστε να στηθεί το mega Εμβολιαστικό Κέντρο. Kαι βεβαίως τον Ερυθρό Σταυρό που μας στελεχώνει. Μας βοήθησε και στην προηγούμενη φάση και θα μας βοηθήσει και σε αυτή για να ξεπεράσουμε την πανδημία.

Στο εμβολιαστικό πρόγραμμα γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην πολύ αυξημένη ζήτηση και να πετύχουμε τους στόχους όσον αφορά την πρώτη, αλλά και την αναμνηστική δόση. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, από τις 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε 24 επιπλέον εμβολιαστικές γραμμές στο mega Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου».

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: «Θα ήθελα να καλωσορίσω τις αρμόδιες αρχές, τον Υπουργό Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον Ερυθρό Σταυρό στην πόλη μας, σε ένα χώρο που παραχωρήσαμε για να στηρίξουμε και εμείς την προσπάθεια των εμβολιασμών. Το είχαμε πραγματικά ανάγκη καθώς πολλοί συμπολίτες μας έπρεπε να πάνε σε άλλες περιοχές από την στιγμή που έκλεισε το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στο Ελληνικό. Χαιρόμαστε που άμεσα δρομολογήθηκε αυτή η προσπάθεια. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό χώρο που για τους επόμενους έξι μήνες θα λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο. Με πολύ μεγάλη χαρά θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και νομίζω πάρα πολλοί συμπολίτες μας θα εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο που από αύριο ξεκινάει κανονικά την λειτουργία του».

Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: «Ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται εδώ για να βοηθήσει την Ελληνική Πολιτεία, να βοηθήσει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε τις θαυμάσιες, άριστα εκπαιδευμένες νοσηλεύτριές μας, είμαστε υπερήφανοι για αυτές και θα ανταποκριθούν επάξια στο ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Θα είμαστε εδώ έως ότου μας χρειάζεται η Πολιτεία, έως ότου μας χρειάζονται οι συμπολίτες μας.

Σήμερα, εδώ, βρίσκονται 50 νοσηλεύτριες, πτυχιούχες, άρτια εκπαιδευμένες, άρτιες στη τεχνογνωσία, αλλά και στη μεγάλη εμπειρία αυτού του μεγάλου θα έλεγα προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα, το οποίο, όμως, το αντιμετωπίζουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και γι΄ αυτό βρισκόμαστε εδώ. Πενήντα, λοιπόν, νοσηλεύτριές μας για όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να ευοδωθεί το Πρόγραμμα «Ελευθερία» της Πολιτείας».

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπαίνει ξανά στη μάχη για την «Ελευθερία»

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταύρος, λειτουργώντας πάντοτε ως αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας, μπαίνει ξανά, δυναμικά, στο εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία», με τη συμμετοχή 50 εξειδικευμένων νοσηλευτριών του Τομέα Υγείας.

Οι νοσηλεύτριες του Ε.Ε.Σ, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στο νέο Mega Εμβολιαστικό Κέντρο της Γλυφάδας αλλά και σε αυτό του Προμηθέα.

Ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ. στα εγκαίνια του Εμβολιαστικού Κέντρου στη Γλυφάδα

Μάλιστα, στα εγκαίνια του νέου Εμβολιαστικού Κέντρου στη Γλυφάδα (14/12), παρευρέθηκε ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, προκειμένου να συγχαρεί τις νοσηλεύτριες που ξεκινούν από σήμερα το δύσκολο και απαιτητικό έργο τους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Πλεύρης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γιώργος Παπανικολάου, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άπαντες εξήραν τη μεγάλη βοήθεια του Ε.Ε.Σ, εκδηλώνοντας την ιδιαίτερη ικανοποίηση τους για την παρουσία των άξιων και ικανών νοσηλευτριών του Οργανισμού μας, οι οποίες αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου την εμβολιαστική δράση στο εν λόγω Κέντρο.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει τεράστια συνεισφορά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία». Την περασμένη χρονιά, η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε περίπου 500.000 εμβολιασμούς στο Εμβολιαστικό Κέντρο του Ελληνικού, κερδίζοντας την αναγνώριση και τα εύσημα των πολιτών. Σήμερα, ξεκινάει νέος κύκλος εμβολιασμών και ο Ε.Ε.Σ βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή της μάχης με τη φοβερή αυτή πανδημία, στηριζόμενος στο θαυμάσιο νοσηλευτικό του δυναμικό».

