Θανόπουλος - Απογραφή: ανοιχτή η πλατφόρμα για όσους έχουν κωδικούς (βίντεο)

Τι είπε ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ για τον τρόπο που θα απογραφούν όσοι δεν έκαναν ηλεκτρονικά την διαδικασία. Τι ισχύει για φαντάρους και μετανάστες. Τι λέει για την σεξουαλική παρενόχληση σε απογραφέα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Θάνος Θανόπουλος, επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σχετικά με την εν εξελίξει απογραφή του πληθυσμού.

Ο κ. Θανόπουλος διευκρίνισε πως όσοι δεν έχουν προβεί σε ηλεκτρονική αυτό-απογραφή, θα απογραφούν μέσω απογραφέα υπαλλήλου, δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου, με ραντεβού που θα οριστεί, μετά από τηλεφώνημα που θα γίνει στους πολίτες από τους απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας είπε ακόμη πως η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής απογραφής παραμένει ανοιχτή για όσους θέλουν να κάνουν διορθώσεις, αλλά και πως παραμένει ενεργή για όλους όσοι έχουν στα χέρια τους κωδικούς από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει την αυτό-απογραφή.

«Όσοι θέλουν να απογραφούν και έχουν κωδικούς στα χέρια τους, μπορούν ακόμη να απογραφούν, είναι ανοιχτή για αυτούς η πλατφόρμα για την αυτό-απογραφή. Ξέρουμε που έχουμε δώσει κωδικούς και παρακολουθούμε την ροή των κωδικών, μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί τους για να γίνει μέσω απογραφέα η διαδικασία, εάν δεν υπάρξει αυτό-απογραφή», είπε ο κ. Θανόπουλος.

«Οι στρατεύσιμοι θα απογραφούν με φυσική παρουσία στον τόπο που υπηρετούν, ενώ όσοι μετανάστες είναι μόνιμοι κάτοικοι θα απογραφούν στον τόπο κατοικίας τους», σημείωσε, απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών.

Σε ότι αφορά την συμμετοχή των πολιτών, ο επιεκφαλής της ΕΛΣΤΑΤ εξέφρασε την ικανοποίηση του, λέγοντας πως «ξεκίνησε ως απογραφή υβριδικής μορφής, ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία και εξελίσσεται ως μια απογραφή κατ΄ εξοχήν ηλεκτρονική. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την εξέλιξη της ηλεκτρονικής απογραφής».

«Δεν θα δοθούν πουθενά τα στοιχεία που θα δώσουν τα νοικοκυριά για την κατάσταση τους, εκτός από ζήτημα ποινικής δίωξης, είναι ατιμωτικό για εμάς να τα μοιραστούμε με άλλες υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς. Θα αξιοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους και λόγους απογραφής», είπε ο κ. Θανόπουλος, προσθέτοντας «δεν μας ενδιαφέρει η λογική των προστίμων. Πρέπει να τονίζουμε όμως πως η διαδικασία είναι υποχρεωτική, αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Χαίρομαι που είναι τόσο μεγάλη η συμμετοχή, χωρίς να έχουμε μιλήσει για τιμωρίες».

Σχετικά με την καταγγελία απογραφέα για σεξουαλική παρενόχληση από πολίτη, στην Κρήτη, είπε «έχουμε μεριμνήσει, έχει πάρει τον δρόμο της η υπόθεση. Τέτοια φαινόμενα ευτυχώς δεν είχαμε άλλα. Για εμάς πέρα από το υγειονομικό πρωτόκολλο, είναι το πρωτόκολλο του σεβασμού και της ευγένειας προς τους απογραφείς, είναι εργαζόμενοι που κάνουν την δουλειά τους, αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αν κάτι απαιτώ, είναι ο σεβασμός στους απογραφείς»

