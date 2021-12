Πολιτική

Revenge porn - Στάθης Παναγιωτόπουλος: Αυστηροποίηση των ποινών μετά τον σάλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για κακούργημα θα διώκονται οι δράστες του revenge porn. Τι εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τον "σεισμό" που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την αυστηροποίηση της ποινής που προβλέπεται για το αδίκημα της παράνομης διοχέτευσης και διακίνησης, μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν την προσωπική ερωτική ζωή.

Μετά την δημοσιότητα που έλαβε η δράση του παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου, στον οποίο καταλογίζεται ότι δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές στιγμές πρώην συντρόφου του, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την αναβάθμιση του ποινικού χαρακτηρισμού της πράξης σε κακούργημα και κατ' επέκταση την αύξηση της επαπειλούμενης ποινής.

Παράλληλα, εξετάζεται να υπάρξει ειδική επιβαρυντική περίσταση όταν η πράξη στρέφεται κατά ανηλίκου θύματος στο πλαίσιο της γενικότερης προστασίας των ανηλίκων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων που έχει επιδείξει το υπουργείο Δικαιοσύνης με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Κρήτη: Νοσηλεύονται 3 βρέφη λίγων ημερών

Ρυθμός 94.9: 5ος Ραδιομαραθώνιος για καλό σκοπό!

Freedom Pass: Παράταση για όσους δεν έχουν κάνει ακόμη χρήση