Νέα Υόρκη: Η πρώτη γυναίκα αρχηγός της Αστυνομίας (εικόνες)

Ποια ειναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της πόλης, που αναλαμβάνει τα ηνία του Σώματος.



Ο Έρικ Άνταμς, ο νεοκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, για πρώτη φορά στα 176 χρόνια της ιστορίας της, τοποθετεί μία γυναίκα στη θέση του αρχηγού της αστυνομίας της πόλης, όπως μετέδωσαν την Τρίτη (14.12.2021), τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Άνταμς, ο οποίος είναι και ο ίδιος πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Πόλης της Νέας Υόρκης, θα συστήσει την Κίτσαντ Σίγουελ στους πολίτες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργότερα την Τετάρτη (15.12.2021) στο Κουίνς, σύμφωνα με δημοσίευμα της νεοϋορκέζικης εφημερίδας Daily News.

«Η Κίτσαντ Σίγουελ είναι μια αποδεδειγμένη πολέμιος του εγκλήματος με την εμπειρία και την συναισθηματική νοημοσύνη να παρέχει τόσο την ασφάλεια που έχουν ανάγκη οι Νεοϋορκέζοι όσο και την δικαιοσύνη που τους αξίζει», ανέφερε ο Άνταμς σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα.

Η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι η Σίγουελ είναι μια βετεράνος με εμπειρία 23 χρόνων στο αστυνομικό τμήμα της Κομητείας Νασάου, στη Νέα Υόρκη, όπου υπηρέτησε ως επικεφαλής του.

Θα γίνει η τρίτη αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης αφροαμερικανικής καταγωγής.

Ο σημερινός αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ο Ντέρμοτ Σία, είχε διοριστεί το 2019 από τον τότε δήμαρχο Μπιλ ντε Μπλάζιο.

«Καλωσορίζουμε την αρχηγό Σίγουελ στο δεύτερο σκληρότερο αστυνομικό πόστο στην Αμερική. Φυσικά το σκληρότερο όλων είναι να είσαι αστυνομικός στους δρόμους της Νέας Υόρκης», ανέφερε σε γραπτή του ανακοίνωση ο Πάτρικ Λιντς, πρόεδρος του μεγαλύτερου συνδικάτου αστυνομικών της πόλης.

Keechant Sewell, the Nassau County chief of detectives, will become New York City's first female police commissioner. Her appointment was seen as one of the most important decisions for Eric Adams, the incoming mayor, as he fills out his administration. https://t.co/geRlhpYUlN pic.twitter.com/zUZuI4wZti