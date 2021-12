Life

Ο ΑΝΤ1 για το “Ράδιο Αρβύλα” και το “VINYΛΙΟ”

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για τις αγαπημένες “Ράδιο Αρβύλα” το “VINYΛΙΟ”.

Σε ανακοίνωση του ΑΝΤ1, που εξεδόθη το απόγευμα της Τετάρτης, αναφέρονται τα εξής:

"Ο ΑΝΤ1 ανταποκρίνεται στην επιθυμία του Αντώνη Κανάκη και όλων των συντελεστών του «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» ώστε η εκπομπή να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές δύο ημέρες πριν το προγραμματισμένο «διάλειμμα» των εορτών.

Η απόλυτη στήριξη του σταθμού στην εκπομπή και τους ανθρώπους της είναι αδιαπραγμάτευτη.

Οι αγαπημένες εκπομπές «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και «VINYΛΙΟ» θα είναι και πάλι στον τηλεοπτικό αέρα μετά τις γιορτές".





