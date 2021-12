Κορονοϊός - Ολλανδία: Η πριγκίπισσα Αμαλία έκανε πάρτι, αψηφώντας τα μέτρα

Κόσμος

Ενώ η Κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να μη δέχονται πάνω από 4 άτομα στο σπίτι τους, η πριγκίπισσα έκανε πάρτι για τα 18α γενέθλιά της.

Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας, η διάδοχος του θρόνου, προσκάλεσε 21 ανθρώπους για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, την περασμένη εβδομάδα, μολονότι η Κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους πολίτες να μη δέχονται περισσότερους από 4 προσκεκλημένους στο σπίτι τους, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της COVID-19.

Η Αμαλία, που έκλεισε τα 18 της χρόνια, ακύρωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις που επρόκειτο να γίνουν σε κλειστό χώρο, αλλά οργάνωσε την τελευταία στιγμή μια συγκέντρωση στον κήπο των Ανακτόρων, εξήγησε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε στο κοινοβούλιο.

Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ αναμενόταν ότι θα γιόρταζε σε κλειστό κύκλο τα γενέθλιά της, την περασμένη Τρίτη. Μολονότι δεν φαίνεται να παρέβη κάποιον κανόνα, η εκδήλωση έγινε σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία αγωνίζονται να βρουν μια θέση για τους ασθενείς με COVID-19 και εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τη μετάλλαξη Όμικρον. Σε όλη τη χώρα, τα εστιατόρια και τα καταστήματα (εκτός από όσα διαθέτουν τρόφιμα) κλείνουν νωρίς. Οι αθλητικοί αγώνες διεξάγονται χωρίς κοινό και έχει ζητηθεί να μην προσκαλούνται στα σπίτια περισσότεροι από 4 άνθρωποι κάθε φορά.

«Ζητήθηκε από τους προσκεκλημένους να κάνουν τεστ. Όλοι τους ήταν εμβολιασμένοι. Υποθέταμε ότι θα τηρούσαν μια αποδεκτή απόσταση» μεταξύ τους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε στην επιστολή του προς τους βουλευτές, αναφερόμενος στο πάρτι της πριγκίπισσας. Ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ «με ενημέρωσε ότι, εκ των υστέρων, δεν ήταν τόσο καλή ιδέα. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια λογική αντίδραση», προσέθεσε.

Η δημόσια αποκάλυψη μιας συνήθως ιδιωτικής υπόθεσης της βασιλικής οικογένειας έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, δέχτηκε τα “πυρά” της αντιπολίτευσης επειδή οργανώθηκε στη Ντάουνινγκ Στριτ ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι πέρυσι, εν μέσω του lockdown.

Τον Οκτώβριο του 2020 η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας διέκοψε τις διακοπές της στην Ελλάδα, αφού επικρίθηκε για το ταξίδι της στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι πολίτες προτρέπονταν να μην κάνουν τέτοια ταξίδια.

