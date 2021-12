Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Έφοδος της Αστυνομίας σε κτήμα (βίντεο)

Καρέ-καρέ η έφοδος των αστυνομικών σε κτήμα που βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Τεράστια αστυνομική επιχείρηση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να εντοπιστούν και να ελεγχθούν οι “Θεματοφύλακες του Συντάγματος” στο πλαίσιο της εισαγγελικής εντολής, προκειμένου να διερευνηθεί εάν πρόκειται για εγκληματική οργάνωση.

Σε ένα μεγάλο κτήμα, περικυκλωμένο από ψηλά δέντρα, εμφανίστηκαν αστυνομικοί που εντόπισαν μέλη της αποκαλούμενης οργάνωσης “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αστυνομία και τα μέλη της Ένωσης, προκειμένου να προσέλθουν οικειοθελώς στο Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, για να δώσουν εξηγήσεις.

Όπως έγινε ξεκάθαρο από τις αστυνομικές πηγές, δεν πρόκειται ούτε για συλλήψεις ούτε για προσαγωγές. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λευτέρη Σουχάιμπ, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, υπήρξε η συμφωνία τα τέσσερα μέλη από τους “Θεματοφύλακες του Συντάγματος” να ακολουθήσουν τους αστυνομικούς έτσι ώστε να δώσουν εξηγήσεις για την δράση τους.

Σε αποκλειστικό βίντεο φαίνεται πως οι αστυνομικοί ερεύνησαν τα αυτοκίνητα των μελών της Ένωσης, τα οποία μάλιστα έχουν πάνω τους και τα διακριτικά των “Θεματοφυλάκων του Συντάγματος”. Μετά από την έρευνα, οι αστυνομικοί οδήγησαν τα μέλη - με τη θέλησή τους - στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Όλες αυτές οι έρευνες της Αστυνομίας διεξάγονται στο πλαίσιο της παραγγελίας της Εισαγγελίας που είχε ζητήσει να ερευνηθεί αν στη δράση των ομάδων αυτών προκύπτουν τα αδικήματα, όπως η διέγερση σε ανυπακοή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ακόμα και εγκληματική οργάνωση.

