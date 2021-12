Πολιτική

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος” - Θεοδωρικάκος: υπάρχουν “πυρήνες” σε όλη την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την “οργάνωση” των ομάδων αυτών, το Αιγίνιο και τις προφυλακίσεις, αλλά και τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τις “αντιδράσεις”.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Τετάρτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ερωτηθείς σχετικά με την δράση αντιεμβολιαστών, υπό τον μανδύα των «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος» είπε πως αυτό που έγινε στην Πιερία είναι «παράλογο και παράνομο, για αυτό και διώκονται οι δράστες, που αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την αρπαγή».

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση «δεν ήταν από την Πιερία, μόνο 3 στους 11 ήταν από την Πιερία, οι άλλοι ήταν από άλλες περιοχές, πχ. από την Βέροια. Αυτό έχει την μορφή οργάνωσης, γι’ αυτό και γίνεται έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση».

«Γίνονται έρευνες και για άλλες περιπτώσεις, αντίστοιχες, ανά την Ελλάδα. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και του λόγου, όμως παράνομες πράξεις και μάλιστα που αφορούν την υγεία των πολιτών, θα αντιμετωπίζονται βάσει του νόμου. Υπάρχει έρευνα και εισαγγελική παραγγελία για το εάν μιλάμε για οργάνωση και δεν θέλω να την προκαταλάβω», είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Έχουμε υψώσει τείχος με απόλυτη αποφασιστικότητα απέναντι σε όλα αυτά. Τα παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή, αλλά έχουμε την δική μας στρατηγική και παρεμβαίνουμε όταν πρέπει. Επειδή η Αστυνομία έκανε την δουλειά της με άριστο τρόπο προχθές, έκανε την δικογραφία για την αρπαγή, αυτοί οι πολίτες διώχθηκαν για κακούργημα και τρεις από αυτούς πήγαν στην φυλακή», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε με νόημα πως «η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες της. Θέλω να πω στους πολίτες πως οι κρατικές Αρχές έχουν πλήρη εικόνα, κάνουν με πολύ καλό τρόπο την δουλειά τους και θα προστατεύσουν την κοινωνία από τέτοιες παράλογες και παράνομες ενέργειες», τονίζοντας πως «υπάρχουν και άλλοι πυρήνες σε όλη την χώρα, κυρίως στο λεκανοπέδιο Αττικής και στην βόρεια Ελλάδα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως «δεν θα επαναληφθούν τα ακροδεξιά φαινόμενα του παρελθόντος, που οδήγησαν στην απόληξη της Χρυσής Αυγή, την οποία η Νέα Δημοκρατία οδήγησε στο δικαστήριο και στην φυλακή. Το 2021 δεν είναι 2012 και δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο».

Σε ότι αφορά όσους είναι διστακτικοί να κάνουν το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού, ο κ.Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «πρώτοι οι πολιτικοί δίνουμε το παράδειγμα να εμβολιαστούν όλοι, πρώτα εμβολιάστηκε η πολιτική ηγεσία. Προσπαθούμε να πείσουμε με τα επιχειρήματα και με συζήτηση όσους δυσπιστούν για το εμβόλιο. Πάνω στην αμφιβολία ορισμένων υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν καταστάσεις» και πολλάκις επανέλαβε πως «Κανείς δεν έχει να φοβάται τίποτα επειδή έχει κάποια άποψη. Η ελευθερία είναι απόλυτη στην Ελλάδα, αλλά σταματάει όταν γίνεται κάτι παράνομο».

«Είναι ακραίοι τύποι που απειλούν την δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ερευνώνται τα κίνητρα τους, εάν είναι πολιτικά και οικονομικά. Πάντως δεν είναι κίνημα αντιεμβολιαστών», ξεκαθάρισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη είπες «Πως μπορούμε να αποκλείσουμε ότι είναι αστυνομικοί πίσω από αυτό; Ωστόσο, έχουμε αποδείξει πως δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και όλες τις περιπτώσεις επίορκων αστυνομικών τις αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει».

Κληθείς να σχολιάσει την καθυστέρηση στην εξέταση της προσφυγής στις Αρχές από την κοπέλα που κατηγορείται ότι διαπόμπευσε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως «ως γεγονός είναι θλιβερό και απαράδεκτο, δεν υπάρχουν λόγια, είναι πολύ λίγο να πεις ότι το καταδικάζεις. Στην ουσία της υπόθεσης, η κοπέλα πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου, που έπραξε τα δέοντα και έστειλε την υπόθεση στην Δικαιοσύνη. Πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα τι γίνεται».

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει 73 σχετικές υπηρεσίες και καλεί τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να μιλούν, να κάνουν καταγγελίες και να φέρνουν στην επιφάνεια τέτοια περιστατικά για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτό το φαινόμενο», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κουρτζίδης: ο Τράγκας θα έκανε το εμβόλιο στην Γαλλία - Κόλλησε στον σταθμό (βίντεο)

Άγιος Ελευθέριος: Ο προστάτης των εγκύων - Η συγκλονιστική ιστορία του

Κολομβία - Έκρηξη σε αεροδρόμιο: νεκροί αστυνομικοί και ο “βομβιστής” (εικόνες)