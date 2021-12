Πολιτική

Τσιάρας για “revenge porn” στον ΑΝΤ1: Αναβάθμιση σε κακούργημα (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης για την επικαιροποίηση του νόμου περί προστασία των προσωπικών δεδομένων, στον απόηχο της υπόθεσης με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την αυστηροποίηση της ποινής που προβλέπεται για το αδίκημα της παράνομης διοχέτευσης και διακίνησης, μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν την προσωπική ερωτική ζωή, όπως προανήγγειλε ο Κωνσταντίνος Τσιάρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Μετά την δημοσιότητα που έλαβε η δράση του παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου, στον οποίο καταλογίζεται ότι δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές στιγμές πρώην συντρόφου του, o Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως εξετάζεται η αναβάθμιση του ποινικού χαρακτηρισμού της πράξης σε κακούργημα (από πλημμέλημα που θεωρείται σήμερα) και κατ’ επέκταση η αύξηση της επαπειλούμενης ποινής.

Η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, αλλά και η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων ανάλογων περιστατικών, δημιουργούν μία μεγάλη ανάγκη επικαιροποίησης της νομοθέτησης ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός.

Επεσήμανε πως αναδρομική ισχύ δεν μπορεί να έχει κανένας νόμος, αλλά σκοπός είναι τέτοιου είδους περιστατικά να αντιμετωπίζονται στο εξής με τον δέοντα τρόπο και να μην υπάρχουν “παράθυρα” ώστε κάποιοι να δρουν ατιμώρητοι.

«Πρέπει να σταματήσει άμεσα η διαπόμπευση όλων αυτών των θυμάτων», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας ότι «η ευρεία χρήση του διαδικτύου δημιούργησε νέου τύπου εγκλήματα», τη διαχείριση των οποίων εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

