Η Λίβερπουλ δεν αφήνει τη Μάντσεστερ Σίτι να ξεφύγει (βίντεο)

Νέα γκέλα της Τσέλσι, που βρέθηκε στο -4 από την κορυφή της Premier League.

Η Λίβερπουλ δεν αφήνει... από τα μάτια της την Μάντσεστερ Σίτι μετά το 3-1 επί της Νιουκάστλ, ενώ η Τσέλσι με ακόμη μία απώλεια (1-1 με την Έβερτον) επιβεβαίωσε ότι τον τελευταίο ενάμιση μήνα δεν... πατά καλά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -4 από την κορυφή της Premier League.

Παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους Φαν Ντάικ, Φαμπίνιο (λόγω κορονοϊού) και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, η Λίβερπουλ μέσα σε 4 λεπτά “έφερε τα πάνω κάτω” με τη Νιουκάστλ και με το τελικό 3-1 πλησίασε ξανά σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο, Μάντσεστερ Σίτι.

Από τον πάγκο παρακολούθησε όλο το ματς ο Κώστας Τσιμίκας.

Για τους “κόκκινους” ήταν η 6η συνεχόμενη νίκη, μετά το 3-2 από την Γουέστ Χαμ, ενώ για τους “ανθρακωρύχους” η δεύτερη σερί ήττα.

Από τις 6 Νοεμβρίου και το 1-1 με την Μπέρνλι, οι πρωταθλητές Ευρώπης έδωσαν συνολικά επτά ματς, πετυχαίνοντας μόλις 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα.

Την Πέμπτη η Τσέλσι δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Έβερτον, παρότι προηγήθηκαν στο 72΄. Η νεανική ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ απάντησε άμεσα και με το βαθμό που απέσπασε απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις επικίνδυνες θέσεις.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των δύο αγώνων:

Τσέλσι - Έβερτον: 1-1

(72΄ Μάουντ - 74΄ Μπρανθγουέιτ)

Λίβερπουλ - Νιούκαστλ: 3-1

(21΄ Ζότα, 25΄ Σαλάχ, 87΄ Αλεξάντερ-Άρνολντ - 7΄ Σέλβι)

