Κοινωνία

Ζωγράφου: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα μέσα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού της.

Μία ηλικιωμένη βρήκε τον θάνατο από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου κτηρίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, που έσπευσαν το σημείο. Επειδή δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν εύκολα το διαμέρισμα, μπήκαν από γειτονικό μπαλκόνι και στο υπνοδωμάτιο βρήκαν νεκρή την άτυχη 84χρονη.

Η ηλικιωμένη φαίνεται πως έχασε τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγο αργότερα.

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 173 σημεία την Παρασκευή

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: τοπικές βροχές, χιόνια και βοριάδες την Παρασκευή