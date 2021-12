Παράξενα

Κορονοϊός: έκανε το εμβόλιο στη θέση άλλου για 25 ευρώ!

Δεν έχουν τέλος οι απάτες με τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα. Τι αποκαλύφθηκε για τον άνδρα που συνελήφθη. Πόσες φορές ειχε εμβολιαστεί αντί άλλων.

Στη σύλληψη 46χρονου, ο οποίος πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», προκειμένου να κάνει εμβόλιο κατά του κορονοϊού στη θέση άλλου ατόμου, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος, που φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, πήγε με αστυνομική ταυτότητα άλλου ατόμου, ενός 26χρονου, στο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει το εμβόλιο.

Το νοσηλευτικό προσωπικό παρατήρησε, όμως, ότι η ηλικία του κατόχου της ταυτότητας, δεν ταίριαζε με το άτομο που παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο, ενώ όταν κάλεσαν το κινητό τηλέφωνο που δίνει όποιος κλείνει ραντεβού για το εμβόλιο, δεν απάντησε κανείς.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που έσπευσε στο νοσοκομείο και συνέλαβε τον 46χρονο, όταν διαπίστωσε ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο.

Αργότερα συνελήφθη και ο 26χρονος κάτοχος της ταυτότητας. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας, που εξετάζει εάν έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό και άλλες φορές με τον 46χρονο, ενώ φέρεται να προχώρησε στην απάτη έναντι 25 ευρώ.

