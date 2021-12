Παράξενα

Κρήτη: έδειρε την γυναίκα του γιατί έφτιαξε ψαρόσουπα, ενώ ήθελε πατάτες τηγανητές

Ακόμη ένα εξωφρενικό και αδιανόητο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Τι αποφάσισε το δικαστήριο για τον 59χρονο άνδρα.

Σε 18 μήνες ποινή φυλάκισης με αναστολή, υπό τον όρο να μην πλησιάζει στα 100 μέτρα την 43χρονη σύντροφό του, καταδίκασε ερήμην το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου έναν 59χρονο, ο οποίος - όπως κατήγγειλε η γυναίκα – ξέσπασε πάνω της και μάλιστα μπροστά στα παιδιά, επειδή εκείνη είχε μαγειρέψει ψαρόσουπα και αυτός ήθελε τηγανητές πατάτες.

Το περιστατικό, σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στο Ηράκλειο, και η υπόθεση έφτασε στις Αρχές μετά την καταγγελία της γυναίκας, με την οποία ο 59χρονος έχει αποκτήσει τρεις κόρες, ηλικίας 9, 5 και 2 ετών.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η παθούσα, ο άνδρας μπήκε στο σπίτι ενώ εκείνη μαγείρευε ψαρόσουπα για τα παιδιά, κρατώντας μάλιστα το μικρότερο στην αγκαλιά της. Ο 59χρονος μόλις αντιλήφθηκε την ψαρόσουπα την επέπληξε σε έντονο τόνο, λέγοντας ότι «αυτό δεν είναι φαγητό για παιδιά» και απαίτησε να τηγανίσει πατάτες. Μάλιστα φέρεται να κατευθύνθηκε ο ίδιος εκνευρισμένος στην κουζίνα για να τις... τηγανίσει.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της γυναίκας, όταν προσπάθησε να του πει ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό (όλα εξελίσσονταν μπροστά στα παιδιά), εκείνος εκνευρίστηκε ακόμα περισσότερο, ενώ δεν δίστασε και να την χτυπήσει, παρά το γεγονός ότι κρατούσε ακόμα το μικρό κορίτσι στην αγκαλιά. Τα άλλα δύο παιδιά τρόμαξαν και έτρεξαν φοβισμένα στο δωμάτιό τους, ενώ όταν εκείνη πήγε και άφησε και το 2χρονο κορίτσι στο δωμάτιο, ο 59χρονος την χτύπησε ακόμα περισσότερο.

Προανακριτικά ο 59χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι όντως έκανε παρατήρηση για το φαγητό και είπε για τις πατάτες, ωστόσο δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα λέει η 43χρονη. Είπε μάλιστα ότι η γυναίκα είναι η εριστική και τον βρίζει.

Στο Αυτόφωρο ο 59χρονος δεν εμφανίστηκε, ωστόσο ήταν εκεί η 43χρονη, η οποία και κατέθεσε πως ήταν η πρώτη φορά που την χτυπούσε στα 10 χρόνια που είναι μαζί, ωστόσο η συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα είναι άσχημη και η ίδια δεν αντέχει να συνεχίσει να ζει μαζί του.

