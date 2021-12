Πολιτική

Μετάλλαξη Όμικρον: Σύσκεψη με Μητσοτάκη - Τσιόδρα στο Μαξίμου

Νέα σύσκεψη για την πορεία της πανδημίας υπό την απειλή της μετάλλαξης Όμικρον και ενόψει των γιορτών. Ποια μέτρα είναι στο τραπέζι.



Την Κυριακή το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε της καθιερωμένης σύσκεψης για την πανδημία στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το πρωί της Δευτέρας μεταβαίνει στη Σόφια.

Στη σύσκεψη μετείχε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν αποφασίστηκαν νέες παρεμβάσεις ως τις γιορτές αλλά τηρείται στάση αναμονής και δεν αποκλείεται μετά την σύσκεψη των ειδικών την Τετάρτη να χρειαστεί σημειακή παρέμβαση ως προς τους διαγνωστικούς ελέγχους, την περίοδο των εορτών ώστε να υπάρχει καλύτερη ιχνηλάτιση των κρουσμάτων και ειδικά της μετάλλαξης Όμικρον.

Σήμερα Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.831 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ δεκάδες άνθρωποι πέθαναν από επιπλοκές του ιού. Την ίδια ώρα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ, ανά την επικράτεια.

Εν τω μεταξύ, από σήμερα εφαρμόζονται νέα μέτρα για τους ταξιδιώτες που έρχονται στη χώρα. Ειδικότερα, όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και της εμβολιαστικής τους κατάστασης, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Τα νέα μέτρα θα ισχύουν και για παιδιά από πέντε (5) ετών και άνω.

