Υγεία - Περιβάλλον

Κορoνοϊός - Λάρισα: Διασωληνωμένη 16χρονη που νοσεί για δεύτερη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάστασή της προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα για να την βοηθήσουν.



Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Λάρισας νοσηλεύεται με κορονοϊό μια 16χρονη, η οποία δίνει μάχη για να ξεπεράσει τη νόσο και να επανέλθει.

Η κατάστασή της προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα έτσι ώστε να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια.

Η 16χρονη φέρεται να έχει νοσήσει για δεύτερη φορά, καθώς και τον Οκτώβριο είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό.

Η ανήλικη νοσηλευόταν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όμως, η κατάστασή της επιδεινώθηκε, όπως μετέδωσε το Mega, και κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έτσι ώστε να διασωληνωθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση

Κορονοϊός- Βέρτης στον ΑΝΤ1: Κόλλησα λίγο πριν την 3η δόση (βίντεο)

Έβρος: Πήγαν να κάνουν κηδεία... με λάθος νεκρό