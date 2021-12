Αθλητικά

Παγκόσμιο κολύμβησης: Βαζαίος – Ντουντουνάκη εκτός τελικού

Αποχαιρέτισαν τη διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι οι δύο Έλληνες πρωταθλητές.

Οριακά εκτός τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα έμεινε ο Ανδρέας Βαζαίος στα 400μ. μικτή ατομική. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατετάγη ένατος στα προκριματικά με 4:09.53 και ολοκλήρωσε την παρουσία του στο 'Αμπου Ντάμπι με μία τέταρτη και μία έκτη θέση (σε 200μ. και 100μ. μικτή αντίστοιχα), καθώς και τη συμμετοχή του στον τελικό με την ομάδα 4Χ50μ μικτή ομαδική mixed.

Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε ο αποκλεισμός της 'Αννας Ντουντουνάκη από τα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα. Η Χανιώτισσα κολυμβήτρια, που εμφανίστηκε κουρασμένη από τους συνεχείς αγώνες και έμεινε μακριά από τις δυνατότητές της, κατετάγη 18η με 57.60, σε ένα αγώνισμα στο οποίο είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Καζάν και, βάσει επίδοσης, είχε καλές πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό.

