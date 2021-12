Κοινωνία

Δωρεά οργάνων - Ηράκλειο: “έδωσε ζωή” με το θάνατό του (εικόνες)

Ο άτυχος άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο πριν από περίπου ένα μήνα

Έχασαν τον άνθρωπό τους και όμως πριν καλά καλά προλάβουν να το συνειδητοποιήσουν, πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του .

Ο 38χρονος Mανώλης Λoυμπάκης είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο πριν από περίπου ένα μήνα, στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Ο άτυχος πατέρας δύο παιδιών είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση και είχε παρουσιάσει ενδοκρανιακή πίεση και άμεσα είχε διασωληνωθεί από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου εισήχθη στη ΜΕΘ.

Όλοι πίστευαν πως η κατάστασή της υγείας του εξελισσόταν καλά μέχρι που υπέστη ραγδαία επιδείνωση και τελικά δεν τα κατάφερε, αφού όπως διαπιστώθηκε ήταν κλινικά νεκρός.

Άμεσα ενημερώθηκε η οικογένειά του, η οποία μέσα στον ανείπωτο πόνο για τον χαμό του, πήρε την απόφαση να χαρίσει ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Ήδη ολοκληρώθηκε η αερογέφυρα ζωής με την καρδιά του άτυχου Μανώλη να μεταφέρεται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και τους νεφρούς στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας, για να δώσουν ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το μεσημέρι το «τελευταίο αντίο» στον άτυχο Μανώλη, στον Κρουσώνα.

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο φίλος του Νίκος Χατζάκης τον αποχαιρετά:

