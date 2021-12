Πολιτική

Οικονόμου: “Παράθυρο” για rapid test και στους εμβολιασμένους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως είναι υπό σκέψη η λήψη νέων μέτρων στις γιορτές. Τι είπε για τους εμβολιασμούς, αλλά και για τον προϋπολογισμό.

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο λήψης νέων περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Εν όψει της εορταστικής περιόδου έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων. Σημειακές παρεμβάσεις όσον αφορά στους ελέγχους μπορεί να γίνουν αφού συνεδριάσει και γνωμοδοτήσει η επιτροπή. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της μετάλλαξης Όμικρον για να θωρακίσουμε την κοινότητα και την χώρα μας».

Ο κ. Οικονόμου απέκλεισε, πάντως, το ενδεχόμενο lockdown λέγοντας: «Δεν υπάρχει καμία εισήγηση και καμία σκέψη για lockdown. Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, υπάρχουν».

Ειδικά για τα rapid test στις γιορτές είπε: «Για κάποιες από τις μέρες των γιορτών αν κριθεί αναγκαίο το rapid test και για τους εμβολιασμένους, θα ανακοινωθεί. Είναι πολύ χρήσιμο. Οι ανακοινώσεις θα γίνονται μετά τις εισηγήσεις των αρμοδίων».

Τόνισε ότι η μετάλλαξη Όμικρον προκαλεί ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα και σε όλες τις χώρες της ΕΕ, είπε και αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας που υπογραμμίζει μεταξύ άλλων τη σημασία του εμβολιασμού. «Άμεσος στόχος είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορούμε προκειμένου να αυξηθούν οι εμβολιασμοί και να αποφευχθεί η αύξηση των μολύνσεων την περίοδο των γιορτών».

Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό στα μέτρα που ισχύουν από χθες το πρωί για όλους τους ταξιδιώτες άνω των 5 ετών που εισέρχονται στη χώρα μας, καθώς και στο ότι παράλληλα η Κυβέρνηση προχωρά σε ενίσχυση της επιχείρησης «Ελευθερία».

Ενημέρωσε επίσης ότι από την ανακοίνωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού μέχρι σήμερα για τους πολίτες από 60 ετών και άνω έχουμε περίπου 150.000 εμβολιασμένους ή ραντεβού για εμβολιασμό, ενώ σε ό,τι αφορά την αναμνηστική δόση 4.170.857 συμπολίτες μας ή το 73% όσων είναι δικαιούχοι που μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το ραντεβού για εμβολιασμό, ποσοστό που είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο στην ΕΕ. Πρόσθεσε επίσης πως σε ορισμένες περιοχές της Αττικής ο αριθμός των μαθητών της Γ Λυκείου που έχουν εμβολιαστεί αγγίζει το 100% ενώ σε κάποιες περιφερειακές ενότητες εκτός, ο εμβολιασμός των μαθητών Λυκείου φθάνει το 70%.

Υπογράμμισε πάντως πως η Κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να φερθούν υπεύθυνα την περίοδο των γιορτών. Στηρίζοντας τον αγώνα για τη δημόσια υγεία αλλά και την προσπάθεια να μείνει η οικονομία, η κοινωνία, η ζωή, η εκπαίδευση πλήρως λειτουργικές. «Χρειάζεται η πιστή τήρηση των μέτρων που διέπουν τη λειτουργία στη δημόσια σφαίρα, χρειάζεται η τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ελέγχου της κατάστασής μας μέσα από τεστ ενόψει της μετακίνησης ή της συμμετοχής σε εορταστικές εκδηλώσεις κυρίως σε κλειστούς χώρους», είπε ο κ. Οικονόμου.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο νέος προϋπολογισμός σηματοδοτεί την απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης να χτίσουμε πάνω σε όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα και να οδηγήσουμε την πατρίδα και τους ανθρώπους της στην πρόοδο και την ανάπτυξη.

«Είναι αναπτυξιακός, κοινωνικός, μεταρρυθμιστικός και απολύτως συνεπής προς την πολιτική ευημερίας και ανάπτυξης που ακολουθούμε. Υπηρετεί την προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης για ελάφρυνση των πολιτών από τους δυσβάστακτους φόρους με τους οποίους τους φόρτωσε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Προτάσσει τη δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και τη μείωση των ανισοτήτων. Είναι ταυτόχρονα κι ένα πολιτικό κάτοπτρο που αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια το σύνολο των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Στο σημείο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε αναφορά του Πρωθυπουργού για το ότι η χώρα μας είναι πλέον πιο ισχυρή από ό,τι ήταν δυόμισι χρόνια πριν. «Πιο ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά, αμυντικά και πιο ισχυρή σε ό,τι αφορά την εικόνα της στο εξωτερικό. Είναι η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης και της ευημερίας, είναι η Ελλάδα της προόδου».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια τα μέτρα που ανακοίνωσε από βήματος της Βουλής ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης της ακρίβειας αλλά και των νέων δεδομένων στην πανδημία λόγω της μετάλλαξης Όμικρον.

Συγκεκριμένα ανέλυσε τα τρία μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για τον μήνα Δεκέμβριο με αύξηση της κρατικής επιδότησης για όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι με τη χαμηλή τάση αλλά και για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου. Δεύτερον, όπως είπε, θα υπάρχει αύξηση της έκπτωσης στους λογαριασμούς φυσικού αερίου κατά 40% το μήνα Δεκέμβριο. Και τρίτον, όσον αφορά τους αγρότες θα υπάρξει κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια ενέργειας από τον Αύγουστο μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο. Η επιδότηση θα καλύψει το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής που είχε επιβληθεί αφαιρούμενων των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων που ήδη έχουν χορηγηθεί. Ανέφερε επίσης ότι ενεργοποιείται η γραμμή ενεργειακής αλληλεγγύης 15902 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ανέφερε ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι το 2022 θα προχωρήσουμε και σε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το ύψος της οποίας θα καθοριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε πως η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη κι έχει δημιουργήσει το δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να ορθώσει ασπίδα προστασίας από τις συνέπειες των αυξήσεων και στην ενέργεια και στα αγαθά. Υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να μηδενιστούν οι αυξήσεις, «αλλά μπορούμε να περιορίσουμε το αποτύπωμά τους και κυρίως να ενισχυθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά».

