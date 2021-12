Life

Χριστίνα Κοντοβά: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνιση της! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο hairlook που υιοθέτησε!

Μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της αποφάσισε να κάνει η Χριστίνα Κοντοβά.

Η σχεδιάστρια που πριν από λίγο καιρό επέστρεψε στην Ελλάδα από το ταξίδι της στην Ουγκάντα μαζί με την κόρη της Ada, θέλησε ναανανεώσει το look της.

Διαβάστε περρισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Κυκλώματα δολοφόνων δρουν στην Τουρκία

Αλγερία: Ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή προσβολή στο γήπεδο (σκληρές εικόνες)

Κιλκίς: Αστυνομικοί έσωσαν παιδάκι ανήμερα των γενεθλίων του