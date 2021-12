Κοινωνία

“Fake News” Forum ANT1 – Παπακώστας: είμαστε πλέον αντιμέτωποι με τα deep fake news

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Στις υποθέσεις που έχουμε χειριστεί το τελευταίο διάστημα, 37 υποθέσεις το 2020 και πάνω από 30 υποθέσεις το 2021, καθεμία αφορούσε περισσότερα από ένα άτομο, συχνά ήταν και 15 και 20 άτομα», σημείωσε ο Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλης Παπακώστας, στην ομιλία του στο forum που διοργανώνει ο ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Όταν ένας server φιλοξενείται σε άλλη χώρα, η διαλεύκανση μιας υπόθεσης, έχει να κάνει και με το νομικό πλαίσιο της χώρας, όπου φιλοξενείται ο server, όπου μπορεί να μην διώκεται κάτι που διώκεται ως αδίκημα στην Ελλάδα», εξήγησε, μιλώντας στο πάνελ για το νομικό πλαίσιο, στο οποίο συμμετείχε επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

«Η Αστυνομία συλλέγει στοιχεία και τα προσκομίζει στις εισαγγελικές Αρχές, αξιολογούνται και ασκούνται διώξεις.

Ο λόγος για τον οποίο καθυστερούν να “κατέβουν” αναρτήσεις από το διαδίκτυο, εάν υπάρχει απευθείας ενημέρωση, είναι πως η πλατφόρμα ως μέσο εξετάζει τις αναφορές που υπάρχουν. Αν ενημερωθεί η εταιρεία του Facebook για μια ανάρτηση, μπορεί να πάρει χρόνο για να απαντηθεί το αίτημα ή εάν δεν παραβιάζει, κατά το νομικό τους τμήμα, τους όρους της πλατφόρμας, δεν πρόκειται να κατέβει ποτέ η ανάρτηση», είπε, εξηγώντας επιπλέον πως, «το 2018 εκπρόσωποι από όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης συνέταξαν έναν κώδικα, καθώς είδαν πως τα fake news πέρα από τις επιπτώσεις στους πολίτες είχε επιπτώσεις και στην ίδια την λειτουργία των μέσων αυτών.

Η τεχνολογία είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά και αυτό είναι μια πρόκληση για την δικαιοσύνη και την κοινωνία. Είμαστε πλέον αντιμέτωποι και με τα deep fake news», κατέληξε ο Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – λύματα: Οι τάσεις στο ιικό φορτίο

Θεσσαλονίκη - Ληστεία: Εφιάλτης για πατέρα και γιο

Κορονοϊός: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές