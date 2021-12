Life

“Ταξιδεύοντας στον Μύλο των Ξωτικών" με τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H βόλτα του Χρήστου Νέζου και του Δήμου Αναστασιάδη, στα πανέμορφα Τρίκαλα, ξεκινά από το σήμα κατατεθέν της πόλης.

'

Τα Χριστούγεννα θέλουν φαντασία, παραμύθια και μαγικά ταξίδια.

Το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου, στις 15:00, ο ΑΝΤ1 και ο Χρήστος Νέζος μάς ταξιδεύουν στον «Μύλο των Ξωτικών», στα Τρίκαλα, όπου φέτος αναβιώνει ο θρύλος του Ιππότη των Χριστουγέννων.

Σε αυτό το μοναδικό οδοιπορικό, που έχει ως επίκεντρο τη μαγεία των Χριστουγέννων και τη μουσική, συνοδοιπόρος θα είναι και ο Δήμος Αναστασιάδης.

H βόλτα του Χρήστου και του Δήμου στα πανέμορφα Τρίκαλα ξεκινά από το σήμα κατατεθέν της πόλης, το ρολόι.

Στη συνέχεια, περπατάνε στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούσι, με τα σπίτια των πλούσιων οικογενειών των περασμένων αιώνων, και θαυμάζουν το 150 τετραγωνικών μέτρων γκράφιτι, που έχουν φτιάξει Γάλλοι καλλιτέχνες, το οποίο δεσπόζει στα «Μανάβικα».

Επόμενη στάση, το Μουσείο Τσιτσάνη, όπου η δημοτική φιλαρμονική τούς ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις. Τέλος, επιστρέφουν στον «Μύλο των Ξωτικών» και δίνουν το σύνθημα για την καλύτερη εορταστική απόδραση!

Με φόντο το πιο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, που έχει στηθεί για άλλη μια χρονιά στον «Μύλο των Ξωτικών», ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και στήνει μια μικρή γιορτή με τις μελωδίες του.

Ακολουθήστε τους σε αυτό το παραμυθένιο και μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι…

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News” Forum ANT1: Οι προκλήσεις, η πανδημία και οι επιπτώσεις (βίντεο)

“Fake News” Forum ANT1 – Παπακώστας: είμαστε πλέον αντιμέτωποι με τα deep fake news

Κορονοϊός: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές