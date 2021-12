Πολιτική

Κορονοϊός - δωρεές πολιτών: που μοιράζονται τα χρήματα

Αναλυτικές ανακοινώσεις για την κατανομή των χρημάτων που προσφέρθηκαν από πολίτες για δράσεις και για την στήριξη του συστήματος υγείας.

Ανακοινώσεις για την αξιοποίηση των δωρεών που συγκεντρώθηκαν στον Ειδικό Λογαριασμό Αποπληρωμής Εκτάκτων Δαπανών για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 έκαναν το πρωί της Τετάρτης οι Υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, παρουσία του Προέδρου του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκου Παπαευσταθίου, του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνη Αυγερινού, του Προέδρου του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλου και της Γενικής Διευθύντριας των «Γιατρών του Κόσμου» Ευγενίας Θάνου.

Στην τοποθέτηση του, ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε αναλυτικά τα εξής:

"Την άνοιξη του 2020, με το πρώτο κύμα της πανδημίας, το Υπουργείο Οικονομικών, άνοιξε, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικό λογαριασμό για την κατάθεση δωρεών, όσων επιθυμούσαν να συμβάλουν στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού. Σήμερα, αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Τόσο για την απόδειξη της έμπρακτης αλληλεγγύης, όσο και για το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε. Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε στην κοινωνία τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας, αλλά και την απόλυτα διαφανή διανομή των συγκεντρωθέντων χρηματικών πόρων. Σε συνέχεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομικών, τον περασμένο Μάρτιο, συγκεντρώθηκαν, συνολικά, 2.503.250 ευρώ ως δωρεές, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού. Τώρα, μετά τη συγκέντρωση των προαναφερθέντων πόρων, προχωρούμε στη χρηματοδότηση τεσσάρων σημαντικών, στοχευμένων και πολυεπίπεδων δράσεων.

1η Δράση: 1.230.000 ευρώ θα διατεθούν για την προμήθεια 17 ασθενοφόρων οχημάτων.

Τα οχήματα θα αγοραστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μας έχει διαβιβάσει το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), και θα παραδοθούν από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας, για την εξυπηρέτηση των αυξημένων, εξαιτίας της πανδημίας, αναγκών του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σε καθεμία από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας θα διατεθούν δύο ασθενοφόρα, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες ΥΠΕ – Αττικής, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και Μακεδονίας – θα λάβουν από τρία ασθενοφόρα η καθεμία.

2η Δράση: 395.926 ευρώ θα διατεθούν σε προγράμματα που θα υλοποιήσει Το «Χαμόγελο του Παιδιού», χρηματοδοτώντας:

Την αγορά και τον εξοπλισμό ρυμουλκούμενης ιατρικής μονάδας, με δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες τόσο σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας όσο και σε ευάλωτους πληθυσμούς, με προϋπολογισμό 352.036 ευρώ. Η μονάδα θα πληροί τις προδιαγραφές πιστοποίησης και θα λειτουργεί ως πολυ-ιατρείο αντί-COVID, προκειμένου να συνδράμει στην αποφόρτιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα ετήσιο πρόγραμμα εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού, το οποίο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα υλοποιηθεί μέσω της κινητής ιατρικής μονάδας που διαθέτει το «Χαμόγελο του Παιδιού», με προϋπολογισμό 43.890 ευρώ.





3 η Δράση: 104.250 ευρώ θα διατεθούν στους «Γιατρούς του Κόσμου», για προγράμματα διάρκειας 6 μηνών, που θα αφορούν:

Την προώθηση της αναγκαιότητας εμβολιασμού και ανοσοποίησης έναντι του κορονοϊού, με προϋπολογισμό 24.245 ευρώ. Την παροχή φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πανδημίας, με προϋπολογισμό 46.505 ευρώ. Την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της χώρας, παρέχοντας υποστήριξη τόσο στους ωφελούμενους πολίτες όσο και στο προσωπικό πρώτης γραμμής που υπηρετεί σε αυτές, με προϋπολογισμό 33.500 ευρώ.

4 η Δράση: 151.000 ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, μετακίνησης και υπερωριακής αποζημίωσης νοσηλευτικού 151.000 ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, μετακίνησης και υπερωριακής αποζημίωσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο συνδρομής τους στην Επιχείρηση «Ελευθερία», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4790/2021.

Ειδικότερα, 50 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες προβλέπεται να συνδράμουν στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, μετακινούμενοι από περιφερειακές υπηρεσίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να υποστηρίξουν τα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα της Αττικής, στο Μαρούσι και τη Γλυφάδα. Τη χρηματοδότηση των τεσσάρων αυτών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.881.176 ευρώ, θα ακολουθήσει η διάθεση των υπόλοιπων δωρεών, ύψους – αυτή τη στιγμή – 622.074 ευρώ, σε επιπρόσθετες, στοχευμένες δράσεις άσκησης κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες δημόσια θα ανακοινωθούν.

Στις ιδιαίτερες προκλήσεις που βιώνει και η χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας, το Κράτος έχει επιστρατεύσει, από την πρώτη στιγμή, ως όφειλε, όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους για την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση, καθ’ όλο το διάστημα της πανδημίας, στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα μέτρων και παροχών, συνολικού ύψους 43,3 δισ. ευρώ. Όμως, στην κρίσιμη αυτή προσπάθεια, δεν περισσεύει κανείς.

Μέσα στο κλίμα παγκόσμιας αβεβαιότητας που – αναπόφευκτα – δημιούργησε η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σκόπευσε να αναδείξει τη σημασία της εθνικής ενότητας και αλληλεγγύης, ως οδηγό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει και η χώρα μας. Και πράγματι: η ανταπόκριση των πάνω από 450 πολιτών και επιχειρήσεων στο κάλεσμα για προσφορά απέδειξε ότι οι Έλληνες είναι δυναμικά παρόντες στη μάχη, ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Ως Υπουργός Οικονομικών, τους ευχαριστώ θερμά. Οι πόροι που διέθεσαν επιστρέφουν στην κοινωνία, καλύπτουν σημαντικές ανάγκες, αξιοποιούνται με κοινωνική ευαισθησία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και σεβασμό, και στο τελευταίο ευρώ.

Είναι γνωστό ότι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το «Χαμόγελο του Παιδιού» και οι «Γιατροί του Κόσμου» επιτελούν έργο ιδιαίτερων απαιτήσεων, με εξαιρετική προστιθέμενη αξία. Έργο το οποίο, χάρη στην έμπρακτη ανταπόκριση Ελλήνων, θα ενισχυθεί, για να στηρίξει όλους, κυρίως αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Εργαζόμαστε, όλοι μαζί, Κράτος, επιχειρήσεις, φορείς και πολίτες, με αλληλεγγύη και συνοχή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες! Χέρι-χέρι, δημόσιος, ιδιωτικός τομέας και κοινωνία των πολιτών, θα βγάλουμε την κοινωνία από τις δύσκολες συνθήκες".

Ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε «Σήμερα βλέπουμε μία πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, και ειδικά του Υπουργού Οικονομικών, η οποία έφτασε η ώρα να επιστρέψει πίσω στην κοινωνία. Όλο αυτό το διάστημα, συνολικά ο δημόσιος τομέας, το ΕΣΥ, η πρωτοβάθμια περίθαλψη και όλες οι δυνάμεις του Υπουργείου Υγείας έχουν ενισχυθεί με 12.000 παραπάνω επικουρικό προσωπικό, 2.000 μόνιμο προσωπικό και πάνω από 700 κλίνες ΜΕΘ έχουν ενταχθεί στο ΕΣΥ. Δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο δημόσιος τομέας, υπάρχει η συνδρομή των συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και οι προσφορές που έρχονται από τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σήμερα ερχόμαστε εδώ, προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώσει 4 δράσεις που συνδέονται με την προσπάθεια που γίνεται για την καταπολέμηση της πανδημίας. Όλες αυτές οι δράσεις αφορούν στο Υπουργείο Υγείας.

Το ΕΚΑΒ θα έχει 17 νέα εξοπλισμένα ασθενοφόρα στο στόλο του, προκειμένου να ενισχύσει τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Οι υπόλοιπες δράσεις έχουν να κάνουν με φορείς, οι οποίοι συνδράμουν άμεσα το υπουργείο Υγείας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού», με το οποίο Μνημόνιο Συνεργασίας, καλύπτει με τις Κινητές Μονάδες του, υποχρεώσεις που θα έπρεπε να καλύπτει το Υπουργείο Υγείας. O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- με τον οποίο, επίσης, έχουμε Μνημόνιο Συνεργασίας- πέρα από τις άλλες δράσεις, βοηθάει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα με στελέχωση εμβολιαστικών κέντρων, όπως του mega Εμβολιαστικού Κέντρου Γλυφάδας. Οι Γιατροί του Κόσμου καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι υγειονομικής περίθαλψης ευάλωτων πληθυσμών. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι το σύνολο των προσφορών που παραδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Υγείας αφορούν την υγεία των πολιτών μας και στη συμβάλλουν στην καταπολέμηση της πανδημίας».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπαευσταθίου ανέφερε πως «Τα 17 αυτά ασθενοφόρα, με βάση τις προδιαγραφές τις οποίες δώσαμε, θα είναι άριστο «εργαλείο» για να μπορέσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, με βάση τον εξοπλισμό που θα έχουν τα συγκεκριμένα ασθενοφόρα και με βάση τη γεωγραφική τους κατανομή, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και να πω ότι, ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας, φάνηκε το πόσο επιτυχημένα αποτελέσματα έχει η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και επίσης φάνηκε το μεγάλο αίσθημα αλληλεγγύης τόσο από ιδιωτικούς φορείς όσο και από την κοινωνία, από απλούς ανθρώπους, στο κομμάτι των δωρεών σε όλο το χώρο της Υγείας και ιδιαίτερα στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω για ακόμη μια αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τον Υπουργό τον κ. Σταϊκούρα και να σας διαβεβαιώσω ότι το ΕΚΑΒ, το οποίο πέρυσι συμπλήρωσε 35 χρόνια λειτουργίας, το προσωπικό του θα βρίσκεται πάντα στην «πρώτη γραμμή» και πάντα στο πλευρό των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη».

