“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας για Φιλιππίδη: κλήθηκα ως μάρτυρας υπεράσπισης (βίντεο)

Τι είπε για την κατάθεση στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση και τι για την κλήτευση του ως μάρτυρα στην δίκη του ηθοποιού.

«Όταν με κάλεσαν από την Εισαγγελία για να καταθέσω στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, πληροφορήθηκα ότι είδε δηλωθεί το όνομα μου ως μάρτυρα υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη, από λίστα με ονόματα που είχε δώσει ο ίδιος», είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε πως «χθες μου ήρθε το έγγραφο της κλήτευσης για να καταθέσω ως μάρτυρας στην δίκη (σημ: με κατηγορούμενο τον Πέτρο Φιλιππίδη). Δεν υπάρχει εκεί μάρτυρας υπεράσπισης ή μάρτυρας κατηγορίας. Εγώ θα καταθέσω όχι όσα πιστεύω, αλλά όσα γνωρίζω».

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα ουσιαστικά εάν θα είναι ουσιώδης η κατάθεση του στο δικαστήριο, ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε «όταν είσαι 10 χρόνια πλάι σε έναν άνθρωπο, δεν ξέρεις έναν άνθρωπο; Κάτι ξέρεις!».

Ακόμη, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στην κυκλοφορία ημερολογίου, που φέτος είναι αφιερωμένο στην Σμύρνη, τα έσοδα από το οποίο, μέσα από «Το Σπίτι του Ηθοποιού», θα δοθούν για την ενίσχυση ηθοποιών που έχουν ανάγκη.

