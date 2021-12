Οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιστώθηκε η ενίσχυση από το εθνικό απόθεμα

Ποιοί δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν. Οι κατηγορίες που ελέγχονται.

Σε περίπου 31 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2021 τα οποία πιστώθηκαν σε 30.398 δικαιούχους, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο οργανισμός θα εξετάσει «5.642 αιτούντες δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος 2021, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε περαιτέρω έλεγχο».

Οι κατηγορίες ελέγχου ενδεικτικά αφορούν:

στις άδειες παραμονής μόνιμων διαμενόντων με επιχειρηματική δραστηριότητα,

σε καταγγελίες,

στην δήλωση ιδιωτικών βοσκοτόπων χωρίς ζώα,

σε νομικά πρόσωπα με οικονομικό διαχειριστή που δεν υπέβαλε ΕΑΕ 2021,

σε αποδέκτες δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από περισσότερους από δύο μεταβιβαστές,

στην δήλωση μεγάλου ζωικού κεφαλαίου,

σε αιτούντες με μισθωμένα αγροτεμάχια σε περιοχές πρώην μη επιλέξιμων βοσκοτόπων,

σε μεγάλες ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.