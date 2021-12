Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Ο ήρωας ψαράς “έχασε” την 15χρονη κόρη του!

Μία ανείπωτη τραγωδία βιώνει ο Αιγύπτιος ήρωας ψαράς Εϊμάτ Ελ Χαμίσιπου που κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι με αυτοθυσία βοήθησε να σωθούν πολλοί συνάνθρωποι του.

Το πρωί της Τετάρτης έχασε την 15χρονη κόρη του. Πέθανε στον ύπνο της, σκορπίζοντας πόνο και θλίψη στην οικογένεια και στους φίλους της. Τα αίτια του θανάτου της παραμένουν άγνωστα.

Ο 49χρονος Αιγύπτιος, πατέρας τριών παιδιών ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν με τα αλιευτικά τους και άρχισαν να σώζουν ανθρώπους που είχαν πέσει στη θάλασσα για να μην καούν.

Για αυτή του την ηρωική πράξη ο Εϊμάτ Ελ Χαμίσι ή Μοχάμεντ για τους φίλους του, όπως και άλλοι δυο μετανάστες, τους απονεμήθηκε η ελληνική ιθαγένεια στις 2 Ιανουαρίου 2019 από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά από εισήγηση του τότε υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση.

