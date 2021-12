Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τι είπε η δικηγόρος της καταγγέλουσας στον ΑΝΤ1

Τι είπε η δικηγόρος της καταγγέλουσας για τις εξελίξεις στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Η δικηγόρος της καταγγέλουσας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου μετά τις εξελίξεις για την καταγγελία προς τον Στάθη Παναγιωτόπουλο στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα.

Η κ. Σταυρούλα-Αντιγόνη Πριλή, αναφέρθηκε στα νέα στοιχεία που έχυν προκύψει από την έρευνα των αρχών και δήλωσε την ικανοποίηση της εντολέως της για την απόφαση του εισαγγελέα να μετατραπεί το αδίκημα σε κακουργηματικού χαρακτήρα, κάτι που ζητούσαν από την αρχή.

Όπως τόνισε η δικηγόρος της καταγγέλουσας, έχουν έρθει σε επαφή μαζί της απόμη δύο γυναίκες που δεν γνωρίζουν εάν το υλικό τους έχει διαρεύσει στο διαδίκτυο και βρίσκονται σε επικοινωνία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να μπορέσουν να εξακριβώσουν εάν έχουν αναρτηθεί και δικά τους βίντεο στο διαδίκτυο.

