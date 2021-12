Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Χριστούγεννα στο κρατητήριο

Αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για κακούργημα είναι ο παρουσιαστής. Ποια είναι η μέγιστη ποινή που μπορεί αν του επιβληθεί. Τι λέει ο ίδιος και τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του. Έκκληση για νέες μαρτυρίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Στο κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης θα περάσει τα Χριστούγεννα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πήρε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί την Δευτέρα.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν εξονυχιστικά το διαμέρισμα του Στάθη Παναγιωτόπουλου, παρουσία του ίδιου, κατάσχοντας για να εξεταστούν, έναν υπολογιστή και ένα κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν ανάλογες έρευνες στα εξοχικά του σπίτια και τα μαγαζιά του, σε Πήλιο και Αλόννησο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της «ανακοίνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό βλάβης άλλου», σε βαθμό κακουργήματος.

Ο παρουσιαστής στην προανακριτική του απολογία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε «κατεβάσει» τα επίμαχα βίντεο εδώ και χρόνια, όμως κάποιος άγνωστος σε εκείνον τα είχε αναρτήσει εκ νέου. Στην κατάθεσή του στον εισαγγελέα, φέρεται να αρνήθηκε πως έβγαζε χρήματα από τα βίντεο που αναρτούσε, με «πρωταγωνίστριες» τις καταγγέλλουσες.

Πηγές από νομικούς κύκλους αναφέρουν πως ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είναι πλέον αντιμέτωπος ακόμα και με δεκαετή κάθειρξη, εφόσον καταδικαστεί.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του και αναγνωρίζει ότι πρόκειται για τεράστιο λάθος, ωστόσο ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αναδημοσιεύσεις των βίντεο.

Παράλληλα πάντως, τόσο η Αστυνομία με ανακοίνωση της, όσο και οι συνήγοροι των γυναικών που ήδη έχουν καταγγείλει τον παρουσιαστή, κάνουν έκκληση σε τυχόν άλλα «θύματα» του, να προβούν σε επίσημες αναφορές στις Αρχές.





