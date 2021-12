Κόσμος

Λιβύη: Σοροί μεταναστών εντοπίστηκαν στις ακτές της χώρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον 27 σοροί βρέθηκαν στις ακτές της Λιβύης.

Φωτογραφία αρχείου

Τα ναυάγια με αγνοούμενους μετανάστες στη Μεσόγειο, έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.

Τα πτώματα μεταναστών που πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν την Μεσόγειο κατευθυνόμενοι προς την Ευρώπη ξεβράστηκαν σε ακτή της Λιβύης, ανακοίνωσαν το λιβυκό υπουργείο Εσωτερικών και η τοπική Ερυθρά Ημισέληνος.

Η Ερυθρά Ημισέληνος στην πόλη Χουμς, λιμάνι της δυτικής Λιβύης, ανακοίνωσε ότι 17 πτώματα, ανάμεσά τους και ενός βρέφους, ανασύρθηκαν από κοντινή ακτή και ότι άλλα 10 πτώματα βρέθηκαν σε άλλη ακτή της περιοχής.

Σύμφωνα με το λιβυκό υπουργείο Εσωτερικών, που κάνει λόγο για 14 νεκρούς, προέρχονται από ομάδα 60 μεταναστών που αγνοούνται στην θάλασσα.

Βρίσκονταν στην θάλασσα για περίπου μία ημέρα, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Χουμς.

Η Λιβύη είναι σημείο διέλευσης των μεταναστών από αφρικανικές χώρες που κατευθύνονται προς την Ευρώπη.

Μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπάθησαν φέτος να διασχίσουν την Μεσόγειο έπειτα από τους σχετικά μειωμένους αριθμούς που ακολούθησαν την μεταναστευτική κρίση του 2015. Περίπου 1.500 πνίγηκαν κατά την διάρκεια του 2021, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ.

Το πέρασμα της κεντρικής Μεσογείου είναι ο φονικότερος δρόμος της παγκόσμιας μετανάστευσης, με περισσότερους των 17.000 νεκρούς και αγνοούμενους από το 2014.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Κορονοϊός: Θετικός ο Ανδρέας Κατσανιώτης

Απίστευτο περιστατικό σε γυρίσματα βίντεοκλιπ - Φίδι δάγκωσε τραγουδίστρια!