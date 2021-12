Κοινωνία

Κορονοϊός – ΕΛ.ΑΣ: Συνεχείς και αυστηροί οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους για την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνική Αστυνομίας, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι για την τήρηση των νέων μέτρων, είναι συνεχείς και αυστηροί, κατόπιν των εντολών που έχουν δοθεί τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Καθημερινά περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους για να πραγματοποιούν τους ελέγχους από την πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων. Μάλιστα την πρώτη μέρα κόπηκαν περισσότερα από 500 πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας, καθώς όπως είπε η κυρία Ευθυμίου, «δεν γίνεται καμία έκπτωσή στην εφαρμογή του νόμου».

Η μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί μέχρι στιγμής σε ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα, εμπορικές οδούς με μεγάλη κίνηση και γενικότερα σε χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Πρόσθεσε όμως ότι οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό συμμορφώνονται με τα μέτρα.

Ερωτηθείσα σχετικά, διευκρίνισε ότι το πρόστιμο για κάποιον που έχει πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό που δεν του ανήκει, ανέρχεται στις 3.000 ευρώ και υπάρχουν παράλληλα και διοικητικές κυρώσεις.

