Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ήπειρο με την οικογένειά του

Θα παραμείνουν εκεί για τις επόμενες ημέρες.

Για την Ήπειρο θα αναχωρήσει το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την οικογένειά του. Εκεί θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες.

Την Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης θα επιστρέψει στην Αθήνα προκειμένου να παραστεί στην Εξόδιο Ακολουθία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 92 ετών.

