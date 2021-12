Οικονομία

Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Ιανουαρίου

Τι ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας για τα ποσά που θα δοθούν

Την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Ιανουαρίου 2022 ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη -σε συνέχεια της σύμφωνης γνώμης που διατύπωσε το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού τότε- καθορίζεται, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα 663 ευρώ από 650 ευρώ προηγουμένως.

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται επίσης κατά 2% και ορίζεται στα 29,62 ευρώ από 29,04 ευρώ προηγουμένως

Έρχεται νέα αύξηση έως 12% στον κατώτατο μισθό

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022.

