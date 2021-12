Υγεία - Περιβάλλον

Αποσωληνώθηκε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη

Αποσωληνώθηκε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς που στα 76 του χρόνια δίνει τη μάχη για τη ζωή εξαιτίας επιπλοκών από τον κορονοϊό, ενώ υποβλήθηκε και σε τραχειοστομία .

Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή ,όμως δεν παύει να είναι κρίσιμη.

Επιπλέον, η κατάσταση του οξυγόνου του έχει βελτιωθεί.

Ο Μητροπολίτης νοσηλεύεται με κορονοϊό στον Ευαγγελισμό από τις 2/12.

Βεβαιώθηκε ως θετικός στον κορονοϊό την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου , αντιμετωπίζοντας αρχικώς ήπια συμπτώματα και παραμένοντας στην οικία του, ενώ ήταν ανεμβολιάστος.

Με την πάροδο των ημερών ωστόσο η κατάσταση του επιδεινώθηκε, παρουσίασε δύσπνοια και χαμηλό κορεσμό ενώ παράλληλα ήταν απρόθυμος να νοσηλευθεί.

Τελικώς εισήχθη στο Νοσοκομείο Αγρινίου την 1η Δεκεμβρίου και λίγες ώρες αργότερα , ξημερώματα 2ας Δεκεμβρίου, διακομίστηκε διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό».

πηγή: agrinionews.gr

