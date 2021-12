Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας

Οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας για τα περιοριστικά μέτρα, με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Νέα δέσμη περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας, εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας για τη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Όμικρον, εισηγήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και ανακοινώνονται από τον αρμόδιο Υπουργό, Θάνο Πλεύρη.

