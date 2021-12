Πολιτική

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: “Πυρ ομαδόν” από την αντιπολίτευση

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή την επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας.

Τα “πυρά” της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η Κυβέρνηση, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων κατά της πανδημίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί το Μαξίμου για αδιέξοδη τακτική, το Κίνημα Αλλαγής καταλογίζει στο κυβερνών κόμμα «επικοινωνιακή διαχείριση», το ΚΚΕ υποστηρίζει πως γίνεται «επιδημιολογική επιτήρηση στα λόγια», ενώ το ΜέΡΑ25 στέκεται ιδιαίτερα στην μουσική στα κέντρα διασκέδασης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η Κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια αδιέξοδη τακτική

«Πριν από μια εβδομάδα στη συζήτηση στη Βουλή για την τραγική διαχείριση του 4ου κύματος, η κυβέρνηση μέσω του κ. Γεραπετρίτη αναρωτιόταν ποιος είπε στον Αλέξη Τσίπρα ότι θα υπάρξει νέο κύμα και αν έχει στοιχεία για αυτά που λέει», επισημαίνει σε νέα ανακοίνωσή για τα καινούργια μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

«Ανίκανοι για τις ανάγκες της χώρας τρέχουν σταθερά πίσω από τις εξελίξεις. Με ρεκόρ κρουσμάτων, η Κυβέρνηση τώρα ανακοίνωσε μέτρα για... τις 3 Ιανουαρίου!», σημειώνει και σχολιάζει:

«Και πάλι συστάσεις και ατομική ευθύνη. Κουβέντα όμως για αξιόπιστη ιχνηλάτηση με μαζικά και δωρεάν τεστ για τον πληθυσμό, για περισσότερα δρομολόγια στα Μέσα Μεταφοράς, για αλλαγή πρωτοκόλλων στα σχολεία, για ενίσχυση του ΕΣΥ που καταρρέει και για επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Ακόμα και το μέτρο της τηλε-εργασίας ανακοινώθηκε θολό, χωρίς διευκρινίσεις και καθυστερημένα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι «αγνόησε και αγνοεί τόσο τους επιστήμονες όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία που καιρό τώρα προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα» και ότι «συνεχίζει την ίδια αδιέξοδη τακτική που οδηγεί σε ανεξέλεγκτη κατάσταση στην Υγεία, στην οικονομία, στο εισόδημα».

«Λόγω του αδιεξόδου, δε, που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι τελικά στις 3 Ιανουαρίου θα ισχύσουν αυτά, και όχι νέα μέτρα», καταλήγει η αξιωματική αντιπολίτευση.

ΚΙΝΑΛ: Η πανδημία καλπάζει και η ΝΔ κάνει επικοινωνιακή διαχείριση

Για μικροκομματική επικοινωνιακή πολιτική κι όχι για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων επικρίνει το Κίνημα Αλλαγής την Κυβέρνηση. Ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει πως «τα 9.248 νέα κρούσματα αναγκάζουν την Κυβέρνηση να ανακοινώσει νέα μέτρα σήμερα, τα οποία όμως - και προς έκπληξη όλων μας - θα εφαρμοστούν μια εβδομάδα μετά, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε την εξέλιξη της πανδημίας μέχρι τότε».

Το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι «η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να πρωτοτυπεί αρνητικά, καθώς προτεραιότητα γι' αυτήν έχει η διαχείριση του πολιτικού κόστους και όχι η προστασία της δημόσιας υγείας». Επιπλέον η Χαριλάου Τρικούπη ισχυρίζεται ότι «η στρατηγική αυτή όμως απέτυχε και εγκυμονεί κινδύνους, με δεδομένη την οριακή κατάσταση του ΕΣΥ, αλλά και την επιμονή της να μην το ενισχύει ουσιαστικά και βιώσιμα».

Το Κίνημα Αλλαγής υπογραμμίζει την ανάγκη να σχεδιαστούν ενέργειες βάσει των πραγματικών γεγονότων και των εμπειριών από άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπου έχει ήδη ξεκινήσει η υπερμετάδοση της μετάλλαξης Όμικρον, με μέτρα που θωρακίζουν την κοινωνία και ενισχύουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα. «Για εμάς δεν υπάρχει μικροπολιτική διαχείριση, αλλά η εθνική προσπάθεια να προστατέψουμε τη ζωή, την υγεία και το εισόδημα των πολιτών. Η ατολμία της Κυβέρνησης της ΝΔ βλάπτει σοβαρά και τα τρία», υπογραμμίζει το ΚΙΝΑΛ.

ΚΚΕ: Τα κυβερνητικά μέτρα οδηγούν σε τραγικά αδιέξοδα

«Προβλέψεις για ρεκόρ κρουσμάτων, με ευχολόγια και συστάσεις ατομικής ευθύνης, χωρίς καμία στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο για χώρους δουλειάς, σχολεία, μέσα μεταφοράς, που αποτελούν εστίες μετάδοσης» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης σχετικά με την πανδημία και σημειώνει:

«Επιδημιολογική επιτήρηση στα λόγια, χωρίς δωρεάν κι επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλο τον πληθυσμό. Μάσκες αυξημένης προστασίας, με μετακύλιση του αυξημένου κόστους στο λαό και τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η ουσία των κυβερνητικών μέτρων για την πανδημία, τα οποία επαναλαμβάνονται -χωρίς κανένα αποτέλεσμα- κάθε τρεις και λίγο, οδηγώντας σε τραγικά αδιέξοδα και αποτελέσματα».

ΜέΡΑ25: Αψυχολόγητα και αναποτελεσματικά μέτρα

Ως ένα από τα «αψυχολόγητα, αναποτελεσματικά πλην αυστηρά μέτρα» χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η μουσική στα μαγαζιά διασκέδασης το ΜέΡΑ25.

«“Θα σας κόψουμε τη μουσική”. Είναι η χαρακτηριστικότερη φράση του Υπουργού Υγείας στην έκτακτη ενημέρωσή του για μη λήψη έκτακτων μέτρων για την επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον ενόψει του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς», σημειώνει σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας πως «μη μπορώντας να αποφασίσει τι είναι επικοινωνιακά πιο συμφέρον, να υποβαθμίσει την έκταση της πανδημίας (ώστε να δείξει ότι ελέγχει την κατάσταση) ή να δείξει πυγμή με αψυχολόγητα, αναποτελεσματικά πλην αυστηρά μέτρα (ώστε να δείξει ότι ελέγχει την κατάσταση, η κυβέρνηση σολομώντεια αποφάσισε “και τα δύο”, αποδεικνύοντας ότι βαδίζει στα τυφλά ελπίζοντας ότι το πρόβλημα θα λυθεί μαγικά».

«Έτσι, ο βλοσυρός “κομάντο” Υπουργός Υγείας, βρέθηκε να απειλεί ότι “με την παραμικρή ένδειξη” ότι οι πολίτες δεν κάθισαν αρκετά μακριά ο ένας από τον άλλο στο κέντρο διασκέδασης που η κυβέρνηση κρατάει ανοιχτό, “θα κόψει τη μουσική” - ένα μέτρο μηδενικής υγειονομικής, αλλά υψηλής “φρονιματικής” αξίας», τονίζει και καταλήγει: «Έτσι θα πορευτούμε και στο νέο γύρο αυτής της πανδημίας: με μια Κυβέρνηση που αρνείται να εφαρμόσει τα αυτονόητα (όπως τα δωρεάν μαζικά τεστ), με μέριμνα για ιδιωτικά υπερκέρδη (υπερτιμολογημένες μάσκες και τεστ) και έναν Υπουργό Υγείας που θα πατάξει αμείλικτα... τις νότες».

