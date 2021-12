Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: 87 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα

Έντονα αυξητική τάση στην επικράτεια. “Βράζει” η Αττική από το παραλλαγμένο στέλεχος του ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τους ελέγχους του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γονιδιωματικής επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 έως και τις 27 Δεκεμβρίου, έχουν διαγνωσθεί συνολικά 87 επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης με τον ιό SARS-CoV-2 που φέρουν το στέλεχος Omicron (B.1.1.529), σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κρούσματα αυτά δεν αντανακλούν τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων Όμικρον στην κοινότητα, αλλά μόλις έναν αριθμό ύποπτων κρουσμάτων προς επιβεβαίωση, μαζί με έναν αριθμό περιστατικών που διερευνήθηκαν κατόπιν τυχαίας δειγματοληψίας από τα κρούσματα που έχουν διαγνωσθεί στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ).

Παράλληλα στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) καθώς και σε άλλα περιφερειακά εργαστήρια, διενεργείται έλεγχος για πιθανά δείγματα Όμικρον με τη μέθοδο real-time PCR, που μπορεί να διαχωρίζει με μεγάλη αξιοπιστία τα δείγματα Όμικρον από τα υπόλοιπα στελέχη. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 728 θετικά δείγματα για SARS-CoV-2 την εβδομάδα από τις 20/12/2021 έως και τις 27/12/2021. Από τα 728 θετικά δείγματα τα 198 βρέθηκαν θετικά σε Όμικρον (27,2%) με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 19% και 39%.

Από τα 728 δείγματα, 181 και 197 δείγματα αφορούσαν κρούσματα από τις μαζικές ανώνυμες δειγματοληψίες εκτός Αττικής και στην Αττική, αντίστοιχα, που πραγματοποιήθηκαν από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ την εβδομάδα από τις 20/12/2021 έως και τις 27/12/2021.

Συγκεκριμένα, στις μαζικές ανώνυμες δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν την εβδομάδα αυτή, στην περιοχή της Αττικής το 42,1% (83/197) των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Όμικρον, με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 28% και 66%, ενώ στην περιφέρεια μόλις το 7,7% (14/181) των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Όμικρον, με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 3% και 13%. Τέλος, ως προς τις στοχευμένες δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε άτομα που είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα μετάλλαξης Omicron, μόλις το 7,6% (89/1178) των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Omicron, με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 2,7% και 12,5%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό του στελέχους Όμικρον παρουσιάζει έντονα αυξητική τάση στην επικράτεια.

