Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου: Η τρίτη δόση αποτελεί το κύριο όπλο για την παραλλαγή "Όμικρον"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναφέρθηκε επίσης στις ανισότητες που ανέδειξε η πανδημία.





Οι γιορτινές ημέρες περνούν υπό τη σκιά της παραλλαγής "Όμικρον" και τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν τη μεγάλη μεταδοτικότητα του ιού.

Ο κίνδυνος εισαγωγής είναι μικρότερος μεν σε σύγκριση με την "Δέλτα", η διάρκεια νοσηλείας είναι κατά 40% μικρότερη, τα δεδομένα θνησιμότητας ακόμη θέλουν τεκμηρίωση και ο κίνδυνος επαναλοίμωξης είναι πολύ μεγαλύτερος και φαίνεται ότι υποεκτιμάται.





Αυτά ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19 και τόνισε: «Η τρίτη δόση αποτελεί σταθερά το κύριο όπλο αντιμετώπισης της παραλλαγής "Όμικρον"».

Όπως είπε η κυρία Θεοδωρίδου φαίνεται ότι η βαρύτητα της νόσου είναι ηπιότερη, αλλά λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών έδωσε έμφαση στα δεδομένα μελετών για τη διαφυγή του ιού από τα εξουδετερωτικά αντισώματα που δημιουργούνται από τον εμβολιαζόμενο ή από τον νοσούντα.









Η μεγάλη ανησυχία των επιστημόνων είναι στο μεγάλο αριθμό των μεταλλάξεων που φέρει η πρωτείνη ακίδα της "Όμικρον".









Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις ο ορός ατόμων που είχαν νοσήσει ή είχαν εμβολιαστεί ακόμα και με την ενισχυτική δόση δείχνει μειωμένη εξουδετερωτική ικανότητα, ωστόσο σε μία μελέτη -από τις πολλές που έχουν δημοσιευθεί- γράφεται το σχόλιο ότι παρά την μείωση της εξουδετερωτικής ικανότητας η τρίτη δόση εξακολουθεί να είναι ο παράγων με τον οποίο αντιμετωπίζεται επιτυχώς η λοίμωξη, τόνισε.

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, όλα τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί είναι προστατευτικά έναντι της σοβαρής νόσου και του θανάτου σε σχέση με τα αναδυόμενα στελέχη.









Μέχρι σήμερα, είπε η κυρία Θεοδωρίδου, δεν προτείνεται τροποποίηση των εμβολίων σε σχέση με την μετάλλαξη "Όμικρον" και φαίνεται ότι μελλοντικά τα εμβόλια θα εφαρμόζονται όπως και αυτά της γρίπης. "Όμικρον" και φαίνεται ότι μελλοντικά τα εμβόλια θα εφαρμόζονται όπως και αυτά της γρίπης.

Αναφέρθηκε επίσης στις ανισότητες που ανέδειξε η πανδημία.









Το 75% των κατοίκων των εύπορων κοινωνιών έχουν πάρει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, οι χαμηλού προς μέσου εισοδήματος έχουν πάρει σε ποσοστό 45% και μόνο 7% έχει εμβολιαστεί σε χώρες με χαμηλό εισόδημα.









Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες τα εμβόλια να φτάσουν σε χώρες που τα έχουν ανάγκη, εξίσου σημαντικό είναι, είπε η κυρία Θεοδωρίδου, να γίνουν και στα άτομα που τα έχουν ανάγκη.

Διεθνώς το 2021 θεωρείται το έτος θαυμαστής πορείας και εξέλιξης του τομέα των εμβολίων, σημείωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.









Άρχισε με τα εμβόλια κατά της covid και σήμερα υπάρχουν 26 εμβόλια κατά της covid που έχουν εγκριθεί τουλάχιστον από έναν εθνικό φορέα αξιολόγησης και άλλα 200 είναι υπό ανάπτυξη. Νέες θεραπείες έχουν αναπτυχθεί για τη βελτίωση της νόσου, ενώ έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία προγράμματα μαζικού εμβολιασμού σε πάρα πολλές χώρες, σώζοντας μισό εκατομμύριο ζωές σε λιγότερο από ένα χρόνο προσέθεσε.