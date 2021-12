Οικονομία

Κορονοϊός - Μάσκες υψηλής προστασίας: Κρούσματα αισχροκέρδειας στην αγορά (βίντεο)

Πληθαίνουν οι καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Σχετικά με τις μάσκες ενισχυμένης προστασίας (κατηγορίας FFP2 και Ν95) διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει παραγωγή, πλην όμως σε μικρές ποσότητες μη δυνάμενες να καλύψουν τη ζήτηση». Αυτό διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στην αγορά και το Υπουργείο έχει προαναγγείλει πολύ υψηλά πρόστιμα για όσους αισχροκερδούν.

Στο μεταξύ, όπως έχει δηλώσει ο Θανάσης Παπαθανάσης, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τα νέα μέτρα αναμένεται να προκαλέσουν ελλείψεις στην αγορά, που με τη σειρά τους ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών.

