Κοινωνία

Τροχαίο στην Ιόνια Οδό με έξι τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Ιόνια Οδό. Έξι άτομα στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα στο ύψος της Πέρδικας.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 2 ΙΧ οχήματα με το ένα εξ αυτών να ανατρέπεται και το άλλο να καταλήγει στις προστατευτικές μπάρες.

Σημειώνεται ότι την ώρα του συμβάντος έβρεχε και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό.

Έξι άτομα στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα διακομίσθηκαν συνολικά 6 άτομα, τέσσερα με ελαφρά τραύματα και δύο με βαρύτερα.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Πηγή: epirus-tv-news

