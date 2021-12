“Η Φάρμα”: Αγγελική Ηλιάδη και Γρηγόρης Αναστασιάδης ανταλλάσσουν καυτά φιλιά (βίντεο)

Life

"Η Φάρμα": Αγγελική Ηλιάδη και Γρηγόρης Αναστασιάδης ανταλλάσσουν καυτά φιλιά

Το ζευγάρι φαίνεται πως ζει τον απόλυτο έρωτα στο αγρόκτημα.

Στο επεισόδιο της “Φάρμας”, την Τρίτη, παρακολουθήσαμε ξανά τρυφερές στιγμές της Αγγελικής Ηλιάδη με τον συμπαίκτη της, Γρηγόρη Αναστασιάδη.

Οι δυο τους ζουν τον απόλυτο έρωτα στο αγρόκτημα και δεν το κρύβουν. Έτσι είδαμε να ανταλλάσσουν φιλιά στο στόμα μπροστά στους συμπαίκτες τους, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Μάλιστα, τις στιγμές αυτές τις σχολίασαν θετικά οι υπόλοιποι παίκτες πειράζοντας τους γι’ αυτό που ζουν.

Άλλωστε η Αγγελική Ηλιάδη στο προηγούμενο επεισόδιο είχε δηλώσει ότι «Γενικά εμένα μου αρέσουν αυτά που έρχονται στη ζωή σου χωρίς να τα περιμένεις. Η αλήθεια είναι… ναι, με τον Γρηγόρη έχουμε έρθει πιο κοντά και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αναπάντεχο θα έλεγα και εντάξει, νιώθουμε πολύ ωραία».

