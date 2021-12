Πολιτισμός

Ρόδος: σπάνια απολιθώματα στον Αρχάγγελο (εικόνες)

Νέα και σπουδαία ευρήματα προστέθηκαν στο μουσείο Αρχαγγέλου.

Σπουδαία ευρήματα στην πλούσια συλλογή με τα πιο σπάνια απολιθώματα όχι μόνο της Ρόδου αλλά και της χώρας, προσέθεσε στη συλλογή του ο Νίκος Γουδής από τον Αρχάγγελο ο οποίος έχει αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο του σε ανασκαφές, ανακαλύπτοντας θησαυρούς εκατομμυρίων ετών που κρύβει η ροδίτικη γη.

Αφιλοκερδώς και με μοναδικό σκοπό οι θησαυροί του να βρουν στέγη στο περιβόητο Παλαιοντολογικό Μουσείο Αρχαγγέλου, το οποίο τείνει να... συναγωνιστεί το Γεφύρι της Άρτας εξαιτίας των αλλεπάλληλων καθυστερήσεων και αναβολών εργασιών για την ολοκλήρωσή του, ο Νίκος Γουδής που ξανακάθισε στα θρανία για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, έχει στην κατοχή του σπάνια ευρήματα ανυπολόγιστης αξίας.

Τα παλαιότερα απολιθώματα στην Ελλάδα, έχουν βρεθεί στη Ρόδο και στην Κω και είναι 300 εκατ. χρόνων περίπου. Το παλαιότερο που έχει βρεθεί στα τελευταία χρόνια είναι το spirifer cameratus, το οποίο έχει βρει ο ίδιος, κι υπολογίζεται ότι έζησε στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου πριν από 416.000.000 χρόνια! Είναι σίγουρα το παλαιότερο απολίθωμα που έχει βρεθεί στη Ρόδο και πιθανόν το παλαιότερο στον ελλαδικό χώρο. Κι αυτό αλλάζει και τη φυσική ιστορία της Ρόδου.

Τους τελευταίους μήνες, η αγαπημένη του απασχόληση, τού χάρισε μεγάλες χαρές αφού πρόσθεσε στη συλλογή του τα πρώτα απολιθωμένα δόντια ελαφιού πιθανόν προγόνου του Dama dama, γνωστού ως το ελαφάκι της Ρόδου.

«Με μια πρώτη εκτίμηση και σύμφωνα πάντα με τους γεωλογικούς χάρτες του κ. Ε. Λέκκα η ηλικία τους υπολογίζεται από τα τρία έως και τα δυο εκατομμύρια χρόνια. (Ανω Πλειόκαινο-Κάτω Πλειστόκαινο). Αυτά τα ευρήματα καταρρίπτουν τους μύθους που λένε ότι τα ελαφάκια (Dama dama) τα έφεραν οι αρχαίοι Ελληνες για να σκοτώνουν τα φίδια όταν η Ρόδος εκείνη την περίοδο είχε πάρα πολλά, γι’αυτό λεγόταν και Φιδούσα ή ότι τα έφεραν οι Ιππότες με τον ερχομό τους στο νησί κτλ. Αυτά τα ευρήματα είναι η απόδειξη ότι τα Dama dama ζουν και βασιλεύουν στη Ρόδο τουλάχιστον από τα τέσσερα εκατομμύρια χρόνια έως και σήμερα. Η ηλικία τους υπολογίζεται από τα τρία έως και τα δυο εκατομμύρια χρόνια. (Ανω Πλειόκαινο – Κάτω Πλειστόκαινο Ρόδου). Ολα τα δόντια και τα οστά από τη γνάθο περισυνελέγησαν και με μια καλή συντήρηση θα έχουμε την γνάθο ολόκληρη στο μουσείο φυσικής ιστορίας της Ρόδου – Παλαιοντολογικό Μουσείο Αρχαγγέλου…», λέει ο ίδιος.

Επιπλέον, στις 15 Δεκεμβρίου εντόπισε απολιθωμένο δόντι που ανήκει σε ένα είδος προϊστορικού ελέφαντα του γένους Anancus arvernensis, που υπολογίζεται ότι έζησε στη Ρόδο από την ανώτερη Πλειόκαινη έως και την κατώτερη Πλειστόκαινη περίοδο, περίπου από τα τρία έως και τα δύο εκατομμύρια χρόνια.

Μια μέρα μετά, ανακάλυψε απολιθωμένα δόντια αλόγου που βρέθηκαν στις 16/12/2021 σε περιοχή της Ρόδου. Πρόκειται για δόντια μεγαλόσωμου αλόγου, που υπολογίζεται ότι έζησε στη Ρόδο από την ανώτερη Πλειόκαινη έως την κατώτερη Πλειστόκαινη περίοδο. Η ηλικία τους υπολογίζεται από τα τρία έως και τα δύο εκατομμύρια χρόνια.

Στη συλλογή του πρόσθεσε και κομμάτια από κέλυφος απολιθωμένου αυγού μεγάλου πτηνού, το πιο πιθανόν από αυγό προϊστορικού στρουθοκαμήλου που βρέθηκαν στη Ρόδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εύρημα γιατί δεν έχει ξαναβρεθεί κατά το παρελθόν στο νησί μας και αυτό είναι η απόδειξη ότι έζησαν στρουθοκάμηλοι στη Ρόδο από την ανώτερη Πλειόκαινη έως και την κατώτερη Πλειστόκαινη περίοδο. Η ηλικία του υπολογίζεται από τα τρία έως και τα δυο εκατομμύρια χρόνια.

Ακόμα ένα όμορφο κοράλλι ήρθε επίσης να προστεθεί στη συλλογή του που υπολογίζεται ότι έζησε τη μέση και ανώτερη Ολιγόκαινη περίοδο, από τα 30 έως και τα 23 εκατομμύρια χρόνια!

Πριν από μερικές εβδομάδες εντόπισε και άλλα απολιθωμένα δόντια καρχαρία. Το ένα είναι δόντι Mako shark, πιθανόν του γένους Isurus Oxyrinchous (Ρυγχοκαρχαρίας). Υπολογίζεται ότι έζησε κατά την Πλειόκαινη περίοδο, περίπου πριν τρία εκατομμύρια χρόνια, όταν αυτή η περιοχή ήταν ακόμα βυθισμένη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το άλλο απολιθωμένο δοντάκι καρχαρία είναι του γένους Notorynchous sp. Είναι το τέταρτο δόντι από αυτό το γένος καρχαρία και βρέθηκε ακριβώς στην ίδια θέση όπου βρήκε και τα άλλα τρία τον Μάρτιο του 2021 που ήταν και τα πρώτα απολιθωμένα δόντια Νotorynchous που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη Ρόδο. Είναι το μικρότερο γένος προϊστορικού καρχαρία που έχει βρεθεί στο νησί μας. Η ηλικία τους υπολογίζεται στα τρία εκατομμύρια χρόνια. Το τρίτο που εντόπισε τον περασμένο Νοέμβριο, είναι δόντι από είδος προϊστορικού καρχαρία του γένους Carcharodon carcharias, όπως βρέθηκε στις 08/11/2021 σε ορεινή περιοχή της Ρόδου. Είναι ο πρόγονος του σημερινού λευκού καρχαρία και υπολογίζεται ότι έζησε στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου την Πλειόκαινη περίοδο, πριν από τρία εκατομμύρια χρόνια. Είναι το τρίτο καταγραμμένο δόντι Carcharodon carcharia που έχει βρεθεί στη Ρόδο.

Ο Νίκος Γουδής, πριν από μερικούς μήνες ανακάλυψε και τον μεγαλύτερο ολόκληρο Αμμωνίτη που έχει βρεθεί στη Ρόδο και από τους μεγαλύτερους ολόκληρους στον ελλαδικό χώρο! Η διάμετρός του είναι περίπου πενήντα εκατοστά. Το πέτρωμα είναι 55Χ55Χ14. Αν και ήταν σε δύσβατη περιοχή πάνω σε μεγάλο σκληρό βράχο και αρκετά μακριά από τον δρόμο, οπότε και η μεταφορά ήταν πολύ δύσκολη, η όλη επιχείρηση τελείωσε με επιτυχία.

Μοναδική του ανησυχία είναι να ολοκληρωθεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον Αρχάγγελο το οποίο από 2012 παραμένει ημιτελές. Ο ίδιος φυλάσσει τα ευρήματα σε δικούς του χώρους μέχρι την ολοκλήρωση του Μουσείου και θα παραδώσει τους θησαυρούς του όταν αυτό θα είναι έτοιμο να τους φιλοξενήσει. Μέχρι τότε, θα συνεχίσει τις ανασκαφές μακριά από τα… άγρυπνα μάτια όσων καραδοκούν να υφαρπάξουν τους θησαυρούς της Ρόδου για να τους πουλήσουν στη μαύρη αγορά, γι αυτό και δεν αποκαλύπτει ποτέ τα σημεία που τους εντοπίζει.

Ο Νίκος Γουδής, παρότι είναι βιοπαλαιστής και για τη συντήρηση όλου αυτού του θησαυρού πληρώνει από την τσέπη του, δέχθηκε πολλές προτάσεις από συλλέκτες εντός και εκτός Ελλάδας για να αγοράσουν μερικά από τα ευρήματά του, προσφέροντάς του χιλιάδες ευρώ, ο ίδιος αρνείται σθεναρά: «Ο στόχος μου είναι η έρευνα και διάσωση των απολιθωμάτων του νησιού μας, για να τα χαιρόμαστε εμείς και οι επόμενες γενιές… Γιατί στο τέλος θα πληρώνουμε εισιτήριο να τα βλέπουμε σε μουσεία του εξωτερικού, όπως γίνεται ήδη με πολλά απολιθώματα και πολλά αρχαία ευρήματα…».

Πηγή: dimokratiki.gr

