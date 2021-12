Κοινωνία

Μόσιαλος: Ψήφισμα για “βλασφημία” από την Μητρόπολη Πειραιώς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητεί από την Κυβέρνηση στον απόηχο των αντιδράσεων για την “βλάσφημη” ανάρτηση στα social media.

Την αποπομπή του καθηγητή Πολιτικής της Υγείας στο LSE, Ηλία Μόσιαλου από την εκπροσώπηση της χώρας μας στους διεθνείς Οργανισμούς, ζητεί από την Κυβέρνηση η Μητρόπολη Πειραιώς, στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η “βλάσφημη” (όπως χαρακτηρίστηκε από κάποιους) ανάρτηση στα social media.

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε έκτακτη Ιερατική Σύναξη, τηρουμένων όλων των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης της «βάναυσης βλασφημίας» κατά του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στους Διεθνείς Οργανισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας κ. Ηλία Μόσιαλου».

Ύστερα από την τοποθέτηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως επί του θέματος, συναποφασίστηκε η έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος το οποίο θα υποβληθεί στην Κυβέρνηση, στα κόμματα της Βουλής και στον Τύπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Όμικρον: τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Πέμπτη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: “Μαϊμού” γιατρός πουλούσε... θεραπεία και κρεβάτια σε ΜΕΘ

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη