Κορονοϊός – Φόρτωμας: Διασωληνώθηκε ο βουλευτής της ΝΔ

0 40χρονος βουλευτής εισήχθη στη ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας εισήχθη χθες το βράδυ εσπευσμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, μετά από έντονα συμπτώματα του κορονοϊού. Ο νεαρός βουλευτής παρουσίασε χαμηλό οξυγόνο και οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν να τον διασωληνώσουν.

Τη σχετική ενημέρωση έκανε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Μπούγας, ευχόμενος στον βουλευτή γρήγορη ανάρρωση

Οι βουλευτές της Κ.Ο της ΝΔ ευχόμαστε στον συνάδελφο βουλευτή Κυκλάδων Φίλιππο Φόρτωμα γρήγορη ανάρρωση. Οι σκέψεις και οι ευχές μας τον συνοδεύουν. Τον περιμένουμε σύντομα να επιστρέψει υγιής στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. pic.twitter.com/d5Mkwmykqv

— Ιωάννης Μπούγας (@ioannis_mpougas) December 29, 2021

