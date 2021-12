Life

“Το Πρωινό” - Λευτέρης Πετρούνιας: τα μετάλλια, η Μιλλούση και οι κατάρες στα παιδιά του (βίντεο)

Ο σπουδαίος αθλητής αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί. Τι είπε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις επεμβάσεις στα χέρια και την δήλωση που προκάλεσε σάλο.

Για όλους και για όλα μίλησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ολυμπιονίκης μας μίλησε για την ενασχόληση του με την γυμναστική από μικρό παιδί, την στήριξη από τους γονείς του ακόμη και όταν αποφάσισε, μετά από τραυματισμούς, να σταματήσει για 3 χρόνια τις προπονήσεις, αλλά και για την επιστροφή του και την διεκδίκηση και κατάκτηση των σπουδαίων διακρίσεων που έχει φέρει στην Ελλάδα.

Αναφέρθηκε με γλυκά λόγια στις δύο κόρες του και την σύντροφο της ζωής του, Βασιλική Μιλλούση, καθώς και στο διάστημα που είχαν χωρίσει, ενώ άκουσε και τις ευχές της συζύγου του για τον ίδιο και την νέα χρονιά.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν επεισοδιακοί έτσι κι αλλιώς, λόγω του κορονοϊού. Αντί να πάμε πολύ νωρίς στο Ολυμπιακό Χωριό για να συνέλθουμε από το μακρύ ταξίδι, πήγαμε βάσει πρωτοκόλλου μόλις 4 ημέρες πριν από τους προκριματικούς αγώνες. Μία ημέρα πριν από τον προκριματικό αγώνα, άκουσα ένα «κρακ» στο χέρι μου και σε αυτό οφείλεται η επέμβαση που έκανα πριν από λίγο καιρό. Υπό τέτοιες συνθήκες έκανα δέκα ημέρες διπλές προπονήσεις. Λυπήθηκα πολύ που δεν πήρα το χρυσό μετάλλιο, αλλά και ανακουφίστηκα, καθώς λυτρώθηκα από όλο αυτό», είπε για την περιπέτεια στο Τόκιο.

Προσέθεσε πάντως πως «έκανα αυτό το χειρουργείο, ώστε να μπορέσω να πάρω μετάλλιο και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παρίσι», ενώ ερωτηθείς αν σκέπτεται να αποσυρθεί από τον πρωταθλητισμό μετά τους αγώνες του 2024, είπε «θέλω να φύγω όταν δω ότι αρχίζω να χάνω».

Για την δήλωση του που προκάλεσε σάλο αντιδράσεων πριν από λίγους μήνες, ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέφερε «αντιλήφθηκα την ίδια στιγμή ότι διατυπώθηκε λάθος η σκέψη μου. Όποιος με γνωρίζει ως άνθρωπο, ξέρει ότι είμαι μπροστά σε οτιδήποτε αφορά ευάλωτες ομάδες. Προφανώς ειμαι κατά της βίας, οποιασδήποτε μορφής βία. Ενδεχομένως να έχει υπάρξει, χωρίς εγώ να το έχω δει. Εγώ μεγάλωσα στην Δάφνη και στην Νέα Σμύρνη, στο γυμναστήριο που ήμουν εγώ δεν έχω δει κάτι. Εγώ δεν έχω βιώσει κάτι τέτοιο. Φυσικά είμαι πάντα στην διάθεση της Δικαιοσύνης για να καταθέσω όσα ξέρω».

«Δέχθηκα την κριτική, αναγνωρίζοντας το λάθος όπως ακούστηκε. Όταν λες κάτι δημόσια, θα πρέπει να δεχθείς την κριτική. Βέβαια, δεν μπορώ να δεχθώ τις κατάρες που έγραψαν για τα παιδιά μου ή για μέλη της οικογένειας μου, άνθρωποι που κάθισαν πίσω από ένα πληκτρολόγιο», συμπλήρωσε ο σπουδαίος αθλητής μας.

Για την σύζυγο του είπε «δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορώ να ενωθώ με την Βασιλική. Πέρα από αγαπημένο ζευγάρι, με την Βασιλική είμαστε και «αδελφές ψυχές», έχει κάνει πάρα πολλά για μένα, το έχω πει και δημοσίως πολλές φορές αυτό».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Λευτέρη Πετρούνια στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

