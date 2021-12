Life

“Το Πρωινό” - Διονύσης Σχοινάς: το πάρτι και οι αποκαλύψεις (εικόνες)

Με μουσική και τραγούδι έκλεισε την χρονιά η εκπομπή “Το Πρωινό”. O δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για την πορεία του και την μοναδική σχέση με την Καίτη Γαρμπή και τον γιό τους.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Διονύσης Σχοινάς.

Μιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε στις εμφανίσεις του, που σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, αλλά κυρίως στην οικογένεια του και την σχέση που έχουν αναπτύξει με την Καίτη Γαρμπή και τον 22χρονο σήμερα γιό τους, Δημήτρη Σχοινά.

Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε για την γνωριμία τους, την τηλεοπτική πρόταση γάμου που έγινε παραμονή Πρωτοχρονιάς στην εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά, αλλά και το διάστημα που χώρισαν, λέγοντας πως «χωρίσαμε γιατί όλο αυτό που γινόταν, με έναν πιτσιρικά που ήταν με την Γαρμπή - εγώ δεν είχα καν δισκογραφία – δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, τρόμαξα και δεν της έδειχνα την αγάπη μου».

Όπως είπε, αργότερα στην σχέση τους, έκανα πίσω για κάποια χρόνια, για να είναι κάποιος από τους δυο μας περισσότερο χρόνο με το παιδί, καθώς η Καίτη έκανε μεγάλη επιτυχία εκείνη την περίοδο».

Ο Διονύσης Σχοινάς αποκάλυψε ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου και τι είναι αυτό που κρατά ζωντανή μια σχέση στο πέρασμα του χρόνου.

Ακόμη, είπε την ηλικία του και αναφέρθηκε με συγκίνηση και θερμά λόγια στον γιό τους, λέγοντας πως «είναι ο μικρός μου αδελφός, είμαστε φίλοι, είναι ο άνδρας που έχω ερωτευτεί».

Αμέσως μετά, ο αγαπημένος τραγουδιστής, με «όχημα» δικές του επιτυχίες και όχι μόνο, μας «ταξίδεψε» μουσικά, σκορπώντας κέφι και χαρά, λίγο πριν την αλλαγή του 2021.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εμφάνιση του Διονύση Σχοινά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

