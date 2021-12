Κοινωνία

Αμβρόσιος: Σφραγίδα του διαβόλου το εμβόλιο, τέκνα του οι εμβολιασμένοι

Με μια παραληρηματική επιστολή ο Αμβρόσιος καταφέρεται κατά του εμβολίου, των εμβολιασμένων, αλλά και κατά της ιεραρχίας της Εκκλησίας.



Με μια παραληρηματική επιστολή ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος καταφέρεται κατά του εμβολίου, των εμβολιασμένων, αλλά και κατά της ιεραρχίας της Εκκλησίας που, σύμφωνα με τον ίδιο, «εγκατέλειψε την υψηλή αποστολή της» επειδή προτείνει στους πιστούς να θωρακιστούν απέναντι στον ιό.

Στην επιστολή του αναφέρει ότι το εμβόλιο είναι το «σφράγισμα του διαβόλου», ενώ οι εμβολιασμένοι «καθίστανται τέκνα του διαβόλου».

Μάλιστα, περιγράφει και μια ιστορία με μια… δαιμονισμένη κοπέλα που «αποκάλυψε» όσα αναφέρει ο ίδιος για το εμβόλιο.

Αναλυτικά η επιστολή του πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιου:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

α) Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

β)Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Ομολογία του Διαβόλου! Ζητώ τις ευχές Σας, καθώς επίσης και την εκ μέρους Σας κατανόησιν!

+ Ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος Αίγιον, Πρωτοχρονιά, 31 Δεκεμβρίου 2021

*************************

Μακαριώτατε,

και Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Άδελφοί,

Εκ προιμίου ζητώ την εκ μέρους Υμών κατανόησιν και συγκατάβασιν διά το γεγονός, ότι σήμερα παραμονήν της Πρωτοχρονιάς, δηλ. σε μια «χρονιάρα ημέρα» κατά την λαϊκήν παροιμίαν, αποτολμώ ο ταλαίπωρος εγώ, ένας «γεγηρακώς» ταπεινός εν Χριστώ Αδελφός Σας, να Σας ενοχλώ διά της παρού-σης επιστολικής επικοινωνίας μου, προκειμένου να Σας ενημερώ- σω περί τινος λίαν σοβαράς ομολογίας, ήτις αφορά το θέμα του εμβολιασμού Covid-19 κλπ.

Είναι τοις πάσι γνωστόν, ότι η σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος υποστηρίζει, και μάλιστα με υπερβάλλοντα ζήλον, την αποδοχήν του Εμβολίου κατά του Κορωνοϊού, πολλοί δε εξ Υμών έσπευσαν να επιβάλλουν την ποινήν της αργίας από πάσης ιεροπραξίας εις τινας Κληρικούς της Επαρχίας των, διότι ηρνήθη-σαν να υποστούν τον εμβολιασμόν!

Είναι, λοιπόν, γεγονός αναμφισβήτητον, ότι η σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας μας, εγκαταλείψασα την υψηλήν αποστολήν Της, ήτοι τον επανευαγγελισμόν του Λαού και την εν Χριστώ διαπαιδα- γώγησιν των πιστών προς σωτηρίαν της ψυχής των, δηλ. οι Ιεράρχες μας από ιατροί των ψυχών, κατήντησαν νοσοκόμοι – ιατροί των σωμάτων! Οι Ιεράρχες μας προωθούν, και μάλιστα κατά τρόπον επιτακτικόν σπρώχνουν, τον Λαόν του Θεού προκει-μένου οι χριστιανοί μας να υποστούν το Εμβόλιον, οπότε αυτομάτως οι εμβολιασμένοι ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!

Ώστε, λοιπόν, Αδελφοί μου, μήπως ήλθεν η ώρα να αναθεωρήσετε την στάσιν Σας; Μήπως ήλθεν η ώρα να σκεφθού-με το κατάντημα της σεπτής Ιεραρχίας μας; Μήπως ο Αρχιερεύς της σήμερον απαρνήθηκε την θέσιν του, το «εις τύπον και τόπον Χριστού» και εγένετο δούλος και υπηρέτης του Διαβόλου;

Παρακαλώ, συγχωρήσατέ μοι τη σκληρή γλώσσα, την οποίαν κατ’ ανάγκην χρησιμοποιώ. Αλλά το δικαίωμα αυτό μου παρέχει ένα περιστατικόν, το οποίον συνέβη μόλις προ τεσσάρων ημερών στο Ιερό Προκύνημα του Οσίου Παταπίου, στο Λουτράκι. Εκεί μία δαιμονισμένη νέα κοπέλα, απευθυνομένη προς τους προσκυνη-τάς του Οσίου Παταπίου, ξαφνικά άρχισε να φωνάζει με φωνή ανδρική και πολύ δυνατή! Είπε τα εξής πολύ σκληρά λόγια:

«Όλοι θα κάνετε το εμβόλιο! Όλοι θα σφραγιστείτε! Ποιοί από σας εδώ μέσα έκαναν το εμβόλιο; Είσαστε δικοί μου. Το εμβόλιο είναι το σφράγισμα! Τι με κοιτάτε;»

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,

Μήπως, έπειτα από αυτό το θλιβερό, πλήν όμως και πολύ αποκαλυπτικό γεγονός, πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας;

Απετόλμησα να Σας θέσω δημοσίως το ερώτημα, διότι η φωνή του Διαβόλου εκεί ψηλά το Ιερό Προσκύνημα ήταν ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ! Ο Διάβολος ωμολόγησε το κατόρθωμά του! Το εμβόλιο είναι ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ! Ποιος από Υμάς θα ηδύνατο να το διαψεύση; «Ε? μ? ?λθον κα? ?λ?λησα Υμίν, ?μαρτ?αν ο?κ είχετε? ν?ν δ? πρ?φασιν ο?κ ?χετε περ? τ?ς ?μαρτ?ας Υμών» ( Ιωάνν. κεφ. ιε΄, 22-23).

Επί δε τούτοις, εκζητών τας Υμετέρας ευχάς επί τω Νέω Έτει, διατελώ Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αίγιον, 31η Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ:

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΦΩΝΑΖΕ » ΟΛΟΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ , ΟΛΟΙ ΘΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙΤΕ ,ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ » ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Μεγάλη η Χάρη σου Άγιε Πατάπιε, βοήθησε τους απελπισμένους, αδικημένους και πονεμένους των καιρών μας. Αυτούς που δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Βοήθησε μας!

Χθες, 26/12/21 (Ν.Η) επισκεφθήκαμε το προσκύνημα του Όσιου Παταπίου στο Λουτράκι.

Είχε αρκετό κόσμο και ένα γκρουπ από την Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο Π. Φάληρο με τον ιερέα ( Της συνόδου του Π.Η του Αρχ. Καλλινίκου ) έκαναν την παράκληση του Αγίου έξω από την εκκλησία.

Μέσα στην σπηλιά, όταν μπήκαμε να προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου, περιμέναμε στη σειρά.

Ήταν μια νέα κοπέλα δαιμονισμένη. Φώναζε πολύ δυνατά με φωνή αντρική τα εξής: Όλοι θα κάνετε το εμβόλιο. Όλοι θα σφραγιστείτε. Ποιοι από σας εδώ μέσα έκαναν το εμβόλιο; Είσαστε δικοί μου. Το Eμβoλιo είναι το σφράγισμα. Τι με κοιτάτε;;;;

Συγκλονιστήκαμε όλοι, κάποιοι έτρεμαν, προσκυνήσαμε και βγήκαμε έξω από την σπηλιά. Και ακούγαμε ότι φώναζε συνέχεια».

