Ο Μητσοτάκης στο πλευρό αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός μαζί με την σύζυγό του βρέθηκαν κοντά σε μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ που εκτελούν τη νυχτερινή βάρδια παραμονή Πρωτοχρονιάς.



Κοντά σε μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ που εκτελούν τη νυχτερινή βάρδια ως τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, βρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού.

Όπως σημειώνεται, ο πρωθυπουργός τους ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή χρονιά και τους ευχαρίστησε για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν, μέρα και νύχτα, για την ασφάλεια των πολιτών στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

