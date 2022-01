Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Τζανάκης για σχολεία: αν ανοίξουν, θα κλείσουν σε 5 - 10 ημέρες

Παράταση μιας εβδομάδας στις διακοπές των μαθητών προτείνει ο καθηγητής Πνευμονολογίας. Τι είπε για την μετάλλαξη Όμικρον και την διασπορά του ιού.



Αν ανοίξουμε αυτή τη στιγμή τα σχολεία θα δείτε ότι θα κλείσουν μετά από ένα πενθήμερο ένα δεκαήμερο λόγω των κρουσμάτων, προειδοποίησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, ζητώντας παράταση μιας εβδομάδας στις διακοπές των μαθητών.

«Ένα περίπου στα επτά παιδιά αυτή τη στιγμή από 0 έως 20 ετών είναι ενεργό κρούσμα. Κάθε οικογένεια έχει ένα τουλάχιστον κρούσμα ενεργό.... Είναι τόσο επιθετική και τόσο εκθετική αυτή (Όμικρον)… Προτιμούμε τους γονείς να είναι στο σπίτι με τα παιδιά τους υγιή; Ή να είναι στο σπίτι και να απέχουν από τη δουλειά τους με τα παιδιά τους άρρωστα;» διερωτήθηκε ο καθηγητής, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Ξεκαθάρισε ότι δε βλέπει σταθεροποίηση ή ύφεση των κρουσμάτων πριν τις 15 με 20 Ιανουαρίου. «Το δικό μας μοντέλο δείχνει αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στα 50.000 με 55.000 κρούσματα μέσους κινητούς όρους, που σημαίνει ότι θα δούμε αιχμές πολύ παραπάνω. Η εβδομάδα θα κλείσει κατά πάσα πιθανότατα με 30.000 – 35.000 κρούσματα κινητό μέσο όρο» τόνισε ο κ. Τζανάκης.

Υπογράμμισε δε ότι «από 1 έως 26 του μήνα είχαμε 135.909 ενεργά κρούσματα. Μέσα σε πέντε μέρες είχαμε όσα κρούσματα είχαμε τον υπόλοιπο Δεκέμβριο… καταλαβαίνετε τι μάς περιμένει».

Παράταση μια εβδομάδα (στις διακοπές) θα βοηθήσει εξήγησε. Άλλη μια εβδομάδα θα δώσει μια ανάσα να ανακοπεί η διάδοση. «Η Όμικρον όσο απότομα ανεβαίνει τόσο απότομα ανεβαίνει τόσο απότομα και καταστέλλεται» τόνισε πάντως.

«Τα ράπιντ τεστ γίνονται και θα γίνονται, αυτή τη στιγμή όμως δε θα καταστείλουν αυτή την έξαρση είναι πολύ μεγάλη έξαρση. Αν βλέπουμε ότι σταθεροποιούμαστε ή πέφτουμε σε κρούσματα, κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς πριν τις 15 με 20 Ιανουαρίου, τότε προχωράμε σε περαιτέρω μέτρα ή τα ανοίγουμε. Δεν κοστίζει οικονομικά και κοινωνικά παράταση μιας εβδομάδας» υπογράμμισε ο κ. Τζανάκης.

