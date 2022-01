Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Μαζί είμαστε πιο δυνατοί

Το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν για το νέο έτος.

Tην ισχύ της ενότητας υπογράμμισε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στις ευχές της για τη νέα χρονιά τονίζοντας ότι «μαζί, είμαστε πιο δυνατοί».

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε στην ανάρτησή της στο τουίτερ:

«Σας εύχομαι τα καλύτερα για το 2022. Τα δύο τελευταία χρόνια μάς δυσκόλεψαν, πέρα από όλα όσα φανταζόμασταν. Μας έδειξαν όμως και πόσα μπορούμε να κάνουμε, όταν είμαστε ενωμένοι. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί».

I wish you all the best for 2022.



The past two years have challenged us beyond everything we imagined.?

But they also showed us how much we can do, when we are united.



Together, we are stronger. pic.twitter.com/wVgmbVK1cf