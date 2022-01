Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος για κορονοπάρτι: λεβεντοκόπανοι όσοι συμμετέχουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή για όσους αψήφησαν τα μέτρα την Πρωτοχρονιά. Τι είπε για την ανεμβολίαστη 16χρονη που έχει διασωληνωθεί.

Έξαλλος με όσους αψήφισαν τα μέτρα για τον κορονοϊό την Πρωτοχρονιά και διασκέδασαν χωρίς να τηρήσουν τους περιορισμούς εμφανίστηκε ο Νίκος Καπραβέλος.

Ο Διευθυντής στη Β΄ ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νίκος Καπραβέλος μιλώντας στο Open, τόνισε χαρακτηριστικά πως «θρηνούμε νεκρούς, χάνονται συνέχεια άνθρωποι. Αυτό δεν είναι λεβεντιά. Είναι λεβεντοκόπανοι, όπως έλεγε και ο παππούς μου».

«Ο τρόμος ο δικός μου είναι η μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας» είπε ο κ. Καπραβέλος, σημειώνοντας πως «δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία, θα κλείσουν τα νοσοκομεία».

Τόνισε πως και οι 48 κλίνες ΜΕΘ στο «Παπανικολάου» είναι κατειλημμένες από περιστατικά κορονοϊού και πως πλέον λιγοστεύει και το προσωπικό, λόγω της επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον.

Ο κ. Καπραβέλος επανέλαβε την πρόταση του για γενικό υποχρεωτικό εμβολιασμό ενώ τάχθηκε υπέρ της παράτασης του κλεισίματος των σχολείων, μέχρι «να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτή η πίεση των κρουσμάτων» σε νοσηρότητα και νοσηλείες».

Σχετικά με την ανεμβολίαστη 16χρονη με κορονοϊό, που διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», είπε ότι «ανταποκρίνεται στη θεραπεία, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς».

«Ευτυχώς προλάβαμε. Αυτό είναι το μήνυμα» τόνισε, συμπληρώνοντας πως τα τρία αρνητικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε παραπλάνησαν και οδήγησαν σε αργοπορία.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέστησε εκ νέου προσοχή στους πολίτες, προειδοποιώντας ότι «ο κορονοϊός δεν αστειεύεται».





Ειδήσεις σήμερα:

“Μπουζούκια” σε τουαλέτες μαγαζιού: Συλλήψεις και λουκέτο

Ίμια: Τουρκική πρόκληση κατά Ελλήνων ψαράδων

Λιβαδειά - Φαράγγι Κρύας: περιπέτεια για οικογένεια